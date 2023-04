Mujer revisa el Google Drive de su esposo y se encuentra con inédita sorpresa

Las anécdotas de la vida cotidiana son una constante en las redes sociales. Twitter suele ser la red social favorita de los cibernautas para contar algunos pasajes de su vida.

Algunos son tristes, otros divertidos, otros tienen que ver con reclamos y quejas, pero otros hablan de la vida de pareja y de cómo el amor está presente desde el primer momento. Una de estas últimas anécdotas fue la que contó una mujer en su cuenta oficial.

Es que la usuaria de la red del pajarito confesó ante sus seguidores que una vez revisó el Google Drive de su marido y se encontró con una insólita sorpresa que llamó la atención de muchas personas que se hicieron eco de la situación, compartieron el posteo, le dieron me gusta, lo comentarios y otros agregaron algunas anécdotas de su vida personal citando el tuit original.

La mujer contó en su cuenta oficial de Twitter que un día estaba con la computadora de su actual marido y que estaba usando el Google Drive. Aprovechando el acceso a las carpetas íntimas de su pareja decidió revisar algunos archivos y entre tanta información encontró un documento que le llamó la atención y decidió abrirlo para leerlo y ver que había en su contenido.

Cuando leyó toda la información no podía creer lo que veían sus ojos. Por lo insólito de la situación fue que decidió compartir esta anécdota con todas las personas de internet.

"Acabo de entrar al drive de mi marido buscando un diseño con el que me ayudó el otro día y que creí que estaba ahí y me encontré con un Google Text con las cosas que yo le conté que me copaban/no me copaban y datos random sobre mi de cuando nos conocimos y yo le gustaba en 2017", escribió la mujer para contar la anécdota del Google Drive.

"Que bendecida, hermana", "Pensé que iba a terminar re mal dios. Taimadísima con esta red social", "No, hermana, yo pensé que se venía algún relato de infidelidad. No sé qué hubiese roto más el corazón", "Ay iba leyendo y esperaba lo peor. Qué bendecida, hermana", "Que lindo de su parte, te sientes muy querida cuando alguien recuerda las cosas que te gustan", fueron algunos de los comentarios de otros usuarios de Twitter.