Mujer golpea a abuelita con un bate en mercado de Michoacán

Silvia Rangel Espino, es una comerciante de 65 años de edad que el fin de semana fue golpeada con un bate, por otra locataria del mercado municipal de Quiroga, Michoacán.

Silvia Rangel, contó que la molestia de la agresora fue porque instaló cámaras de vigilancia en su local de ropa típica regional.

La agresión fue grabada en video, por familiares de la víctima, por cámaras de seguridad y por habitantes de ese lugar, lo que evidenció el grado de violencia de la victimaria.

Una de las grabaciones se hizo viral en redes sociales, pero hay otra, a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL, en la que se ve claramente cómo se perpetra el hecho violento.

La agresora, identificada como Karla Hortensia "N" llega y arremete contra la adulta mayor, ante los ojos de los demás locatarios.

En la grabación, se ve de pie a la señora Silvia Rangel, quien atiende un puesto de ropa artesanal, típica de la región indígena.

Doña Silvia ingresa a su local y a los pocos segundos Karla Hortensia, quien con bate en mano, empieza a golpear a la mujer de avanzada edad.

Luego de propinarle una golpiza a Silvia Rangel, Karla Hortensia sale a prisa del local y se detiene en la entrada del negocio de la víctima a quien confronta verbalmente.

Pareciera que la agresora se va, pero no es así. Se mantiene afuera y después derriba algunas prendas exhibidas del local de doña Silvia, quien levanta su mercancía.

La violenta mujer merodea afuera, desafía a la mujer de avanzada edad, pero luego de agarrarla a batazos.

Minutos después llegan elementos de la Policía Municipal, pero como simples espectadores, porque no detienen a la agresora.

"Ya cuando llegó la policía, yo estaba llena de sangre de mi mano. El golpe venía a mi cabeza, no más que yo metí mi mano y en el cuerpo me dio varios golpes", relató.

La víctima, platicó que al siguiente día de la agresión, presentó una denuncia penal en contra de su agresora, pero que hasta el momento no ha sido detenida.

Acusó, que Karla Hortensia sigue libre y a diario va a su puesto por lo que la mujer de edad avanzada y otros comerciantes, temen un nuevo ataque.

"No más de lejos acá la veo que se está burlándose nada más. Pues no he hecho nada, así estoy aquí sin protección, así como ve aquí", expuso.

Y agregó: "Estoy sin protección, pero con el miedo de que se me vuelva aquí a meter. Yo le pido a las autoridades que la quiten de aquí, porque es un peligro para todos".

Sobre Karla Hortensia pesan más de 20 agresiones

Locatarios Del mercado, familiares y otros habitante de Quiroga, aseguraron que Karla Hortensia "N", tiene en su contra un cúmulo de denuncias por agresiones.

Señalaron que a la fecha la mujer suma más de 20 denuncias y testimonios, que dan cuenta de diferentes delitos cometidos por la agresora.

Por ejemplo: fraude, robo, invasión y destrucción de propiedad privada, maltrato infantil, amenazas con arma blanca, intimidación a vecinos y arrendatarios.

Y, además: intento de homicidio y lesiones graves en contra de 6 mujeres adultas mayores, entre ellas, sus tías, su madre y su abuela.

Además, la acusan de tener deudas en bancos, cajas de ahorro, mercancía y créditos personales, donde intimida y agrede a sus acreedores, para no pagar.

Los locatarios del ese mercado, se dijeron hartos de tener que aguantar la violencia con la que se conduce Karla Hortensia, con plena impunidad.

Habitantes, también la acusaron de no pagar la renta en una decena de viviendas donde ha estado y por lo que también ha agredido a los dueños de las propiedades.