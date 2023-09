Mujer encuentra a su esposo sin vida

Una mujer encontró a su esposo sin vida en el municipio de Tlahualilo, Durango, en el ejido Lucero.

El ahora fallecido está identificado como quien en vida respondía al nombre de Diego Armando, de 43 años de edad, con domicilio en el ejido Lucero, del municipio de Tlahualilo, Durango.

Los hechos se registraron durante la madrugada del sábado 16 de septiembre, aproximadamente a las 01:30 horas, cuando el ahora occiso se encontraba con su esposa en un baile del mismo ejido Lucero y tras una discusión entre ambos ya que la mujer lo enfrentó por una supuesta infidelidad, Diego Armando se retiró del lugar con rumbo a la casa.

Minutos después, la mujer fue a buscarlo y al llegar lo encontró colgado en la rama de una lila, por lo que de inmediato corrió para intentar auxiliarlo y al no lograr descolgarlo le llamó a uno de sus cuñados para que la ayudaran. Éste último le ayudó a bajarlo y a brindarle los primeros auxilios, pero al ver que no reaccionaba solicitaron auxilio al sistema estatal de emergencias 911, pero en su desesperación lo subieron a un vehículo particular para trasladarlo al área de urgencias del Hospital General de Gómez Palacio, a donde llegó sin signos vitales.

El personal médico informó a las autoridades de seguridad, arribando el personal preventivo de la Policía Municipal y Estatal al hospital, así como el agente del Ministerio Público de la unidad de Homicidios, personal de la unidad de Servicios Periciales y elementos de la Policía Investigadora de Delitos de la Vicefiscalía, Región Laguna, quienes a simple vista le apreciaron al fallecido un surco ascendente en el cuello.

El cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de rigor con la que se determinará la causa formal del deceso y posteriormente el cuerpo será entregado a los familiares para los servicios funerarios, teniendo la autoridad como línea de investigación una muerte por suicidio.