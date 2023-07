Mujer crea anuncio para buscarle pareja a su hermano y lo promociona como el 'soltero ideal'

Una mujer decidió tratar de ponerle fin a la soltería de su hermano, publicando un video al puro estilo de un comercial en el que promociona al joven como un 'soltero ideal'.

Desde TikTok, @vidita496 compartió el video en el que señaló que todo formaba parte de una petición de su madre para buscarle pareja a su hermano.

"Si estás cansada de salir con puro cucaracho infiel y sientes que el amor no existe, no sufras más, te presento a este soltero disponible. Deja de confiar en tu mal gusto y en tu mal criterio, esta es tu señal. Si lo que buscas es una relación sería para construir una familia. Él puede ser el esposo de tus sueños. Entre sus muchas cualidades destaca independiente, noble, trabajador, sin vicios y lo mejor aún, no es un deudor alimentario, ya que no tiene hijos regados. Así como lo escuchas, los hombres responsables aún existen", señala la descripción del video que es acompañado con fotos del joven.

El video que promociona al joven suma ya más de 13 mil reproducciones, así como varios comentarios.