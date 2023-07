Muerte por rickettsia enciende alarmas

Después de unos diez años Torreón volvió a registrar una muerte por rickettsia; fue de una niña de dos años de edad habitante de la colonia J. Luz Torres.

El fallecimiento de la pequeña encendió las alarmas en el sector salud y supone un desafío ya que puede provocar confusión con otros padecimientos y ser una enfermedad letal si no se trata de manera oportuna.

Se conoce como rickettsiosis a un grupo de enfermedades causadas por bacterias del género rickettsia y orientia, las cuales presentan entre sí similitudes desde el punto de vista clínico y son transmitidas a través de vectores artrópodos hematófagos.

La Secretaría de Salud federal explica que las rickettsias son transmitidas por vectores infectados como lo pueden ser ciertas especies de garrapatas, de pulga o de piojo; el modo de infección es por picadura o por contaminación de heridas localizadas en la piel o las mucosas con vectores aplastados o sus heces.

No existe transmisión directa de persona a persona y las garrapatas sirven como vector y como hospedero de varias especies de rickettsias, siendo una de las de mayor importancia clínica rickettsia rickettsii, agente etológico de la fiebre manchada de las Montañas Rocosas, transmitida por la garrapata, de la cual su principal reservorio es el perro.

Humberto Gerardo Flores Muñoz, coordinador del Programa de Vigilancia Epidemiológica en la Jurisdicción Sanitaria No. 6 de La Laguna, dijo que en esta región y en todo el país, el 90 % de los casos que se han presentado son por fiebre manchada.

"Es una infección en la que una bacteria se encuentra en la garrapata. La garrapata cuando pica o muerde a una persona y dura pegada por lo menos unas cuatro horas, pues es capaz de transmitir la bacteria a la persona y entonces ocasionar la fiebre manchada".

Indicó que los primeros días son datos clínicos muy inespecíficos y que se puede presentar fiebre, dolor de cabeza y malestar general en huesos y músculos.

Al tercer día suele presentarse un exantema, lo que significa que la bacteria está dañando los vasos sanguíneos de la persona y la evolución de la enfermedad continúa. Si no se recibe el antibiótico de manera oportuna, pueden surgir complicaciones y desenlaces fatales.

"No necesariamente toda la gente debe de morir por fiebre manchada, si se recibe el tratamiento de forma temprana, a la persona le va bien. Todos los que fallecen fue porque no recibieron el tratamiento o les llegó cuando ya no se podía hacer nada".

REFUERZAN ATENCIÓN MÉDICA

Flores Muñoz destacó la importancia de que el personal de salud sepa que debe vigilar el periodo de incubación (14 días) en caso de que llegue una persona con datos clínicos inespecíficos y con el antecedente de la picadura de una garrapata o de vivir un lugar con garrapatas. "Hay una triada clásica que es dolor de cabeza, fiebre y el exantema, si aparece eso, es el momento de darle el antibiótico y con eso garantizamos que no le iba a ir mal, que se va a curar y que va a salir adelante".

NO TODAS TIENEN RICKETTSIA

El coordinador dijo que le llama la atención el fallecimiento de la niña de 2 años que se presentó recientemente en el área urbana de Torreón pues en las estadísticas regularmente se presentaban en la zona rural.

"En la marcha urbana no habíamos tenido casos hasta este que se presentó, esto obliga a que mantengamos una vigilancia continua porque la garrapata tiene una particularidad, la bacteria como la traen adentro se va a los huevecillos y cuando hacen la oviposición esos huevecillos se quedan ya infectados. No todas las garrapatas tienen rickettsia, cuando le encuentran a un niño una garrapata se tiene que vigilar el periodo de incubación. Normalmente, entre el 10 y 15 % de las garrapatas tienen la Rickettsia".

Además señaló que el cambio climático ha favorecido un aumento de garrapatas no solamente en La Laguna, sino en todo el mundo.

REPORTES POR GARRAPATAS

Según información del departamento de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria No. 6, se están atendiendo en promedio diez reportes semanales por presencia de garrapatas en distintos sectores rurales y urbanos de Torreón. "No podemos nosotros fumigar toda la zona de Torreón, toda el área rural... es imposible. Lo que necesitamos es la participación de la gente, que sepan que si el patio tiene garrapatas se puede aplicar cal, que es barata y evita que las garrapatas se estén criando. Nos pueden hacer reportes para que nosotros vayamos y apliquemos garrapaticidas a los perros".

Para prevenir esta enfermedad es fundamental la participación activa de la población para mantener los hogares ordenados y limpios, tanto al interior como al exterior. Al interior del hogar es importante mantener la higiene. La recomendación es lavar la ropa, especialmente la ropa de cama, con agua caliente y recoger las cosas del suelo.

Las garrapatas al aire libre generalmente se pueden encontrar en áreas cubiertas de hierba y arbustos, protegidas por árboles y sombra. Les gusta la humedad. Hay que revisarse a sí mismo, a los niños y niñas y mascotas con regularidad, especialmente después de jugar o hacer senderismo al aire libre. Si se detectan garrapatas en los perros, se debe acudir con el veterinario y también dar aviso a la Jurisdicción Sanitaria para que se realicen las acciones correspondientes. Es importante la desparasitación continua de las mascotas y restringir aquellos espacios donde se pueda contraer la enfermedad.

La labor de los municipios, a través de sus direcciones de salud municipal, son: formar grupos multidisciplinarios para la respuesta inmediata ante la manifestación de casos, crear Centros de Control Canino, capturar a perros en condición de calle, hacer difusión de los riesgos de la enfermedad a la población y esterilización canina.

ESTADÍSTICAS

En la Jurisdicción Sanitaria No. 6 que abarca los municipios de Torreón, Matamoros y Viesca, este año se tiene un registro de 25 casos probables de fiebre manchada, de los cuales 4 han resultado positivos, entre ellos hay dos decesos. Una defunción fue de un niño de 4 años originario de Gómez Palacio que fue atendido en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 y la segunda muerte fue de la niña de 2 años, habitante de la colonia J. Luz Torres de esta ciudad y que falleció en el Hospital Infantil Universitario.

El año pasado, se notificaron 25 casos probables de Rickettsia y se confirmaron 7 (1 de Parras de la Fuente, 1 de Matamoros, 3 de San Pedro, 1 de Francisco I. Madero y 1 de Gómez Palacio). Fallecieron tres personas (originarias de Francisco I. Madero, San Pedro y Gómez Palacio).