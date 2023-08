Muers expresa la magia de sus palabras en su nuevo álbum

El sonido del ferrocarril alerta a los vecinos de las calles Enrique Anzueta y 5 de mayo, en Gómez Palacio. Bajo el sol del mediodía se apuran sacar cubetas con botellas de agua y se aproximan a las vías. Entre ellos se encuentra el artista y compositor urbano Muers, quien desde pequeño convive en este sitio e indica que se tratan de ayudar a los migrantes que pasan sobre el tren en busca del sueño americano.

“Dos compitas empezaron a aventarles botellas y ahorita ya se sumaron señoras, niños y hasta el señor de las gorditas, la señora de la tienda. Cada que pasa el tren y va rumbo al norte, rumbo a Juárez, la gente se junta para ayudar a los migrantes, dibujarles una sonrisa en este camino difícil”.

Muers pertenece al colectivo de rap Dignatarios y creció observando los grafitis que a modo de galería móvil se muestran en los vagones del ferrocarril. Eso lo acercó al arte. La misma solidaridad que muestra junto a sus vecinos lo acompaña sobre el escenario, donde mediante rimas y ritmos dedica su tiempo a expresarse musicalmente. Recién ha salido del estudio para comparte Lírico Shamán Capítulo 2, un material discográfico en el que reúne colaboraciones realizadas entre, mezcladas por el productor regiomontano Danny Brasco.

El rapero describe el concepto de su proyecto bajo la sombra de un pingüico. Se trata de una secuela de un trabajo anterior que publicó en 2018.

“Es un parte aguas y cierra también un ciclo. Creo que no habrá capítulo 3, con este cerramos este proyecto”.

Muers se dice respetuoso e influenciado por las culturas prehispánicas como la maya o la tolteca. Así mismo con la figura de los chamanes o los brujos. El lírico aborda temas como el manejo de energía, la voluntad, la fuerza, los sentimientos y emociones, en un diálogo versado con distintos colegas.

“De hecho, Lírico Shamán Capítulo 2 está escrito con s, por respeto a los verdaderos chamanes que se escriben con c, porque yo no me considero un chamán. Me nombraron así por usar la magia en las letras, en las palabras, con mucho respeto a los verdaderos chamanes de nuestra cultura. […] Todo va englobado a ese misticismo, a esa magia que yo al menos veo que rodea mi vida”.

Para el gomezpalatino todo es magia: estar vivo, respirar. Su nuevo proyecto le representa esa libertad que le permite observar el lugar que ocupa en la escena urbana.

En esta aventura, se acompañó de artistas como los coahuilenses Bizor Azufre y Jony Beltrán, el sinaloense Elote El Bárbaro, los gomezpalatinos Dj Jonta, Cabo y Ese Ele, los regiomontanos Coy Sifuentes, Neto Reyno (fallecido en diciembre pasado), Dj Ventura y Tocadiscos Trez, Cari Vargas, entre otros.

Respecto a las presentaciones, hasta el momento tiene fechas confirmadas en Tonalá, Ciudad de México, Monterrey y Saltillo. El álbum se encuentra disponible en todas las plataformas musicales.