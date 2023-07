Muere fotógrafo amigo de Daniel Bisogno tras accidente en evento de RBD

El conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno, relató en una reciente emisión como uno de sus amigos sufrió un accidente en un evento de RBD, en el que perdió la vida.

De acuerdo a las palabras del conductor de televisión, su amigo cayó de cuatro pisos y murió.

"El día de ayer, mientras estábamos nosotros en Vaselina, al salir, recibo una llamada telefónica, que un muy querido y cercano amigo había tenido un accidente en este evento", dijo.

"Fui al hospital español que fue donde lo trasladaron, y fíjese usted lo que sucedió en un evento organizado, no echo la culpa a RBD, seguramente no la tienen ellos, sino a quien organiza este evento, el sitio, con una seguridad tan terrible, que es un edificio; y mi amigo estaba ahí con otro par de amigos deciden ya irse del evento y habían dejado sus chamarras en una especie de jardinera (barandal). Recargaron ahí las chamarras. Él se acomide a ir por las chamarras, se acerca, no alcanza la chamarra, y da el paso, y era un plafón falso. No hay un letrero que dice cuidado, peligro", agregó Bisogno.

Amigos que se encontraban en el evento destacaron que la víctima cayó de una tarima de cuatro pisos de altura, según señalaron, no había ninguna señalización que impidiera el paso a un piso falso que fue desde donde cayó.

En redes sociales trascendió que se trata de Alberto Clavijo, un reconocido fotógrafo de 32 años de origen español. Quien llegó a capturar en sus fotos a figuras como Gala Varo, Mar Contreras, Anahí y María Chacón, por mencionar algunas.

El evento era parte de la campaña del grupo RBD para la marca de vodka Smirnoff.

Al respecto, la marca ya lanzó un comunicado:

"Desde Smirnoff, estamos al tanto del lamentable accidente ocurrido a un asistente al evento celebrado la noche del 19 de julio en el Parque Bicentenario, donde lamentablemente perdió la vida, a pesar de que fue asistido por los servicios médicos", señala el texto.

"Sabemos que esta es una situación triste y difícil. Hemos contactado a las personas indicadas y organizadores del evento, para entender lo ocurrido y ayudar en esta situación", agregan.

Además, descartan que RBD y su equipo tenga algo que ver con los acontecimientos.

"Cabe aclarar que el grupo, imagen de la campaña; ni su equipo, formaron parte de la organización del evento y tampoco se encontraban en el sitio durante lo ocurrido".