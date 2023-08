Muere el comediante Adrián Estrada tras fuerte depresión

Adrián Estrada, un joven comediante con ascendencia mexicana que vivía en Los Ángeles, famoso en redes sociales por su contenido divertido, ha consternado a sus seguidores tras darse a conocer la noticia de su muerte, se sabía que padecía una profunda depresión y otros problemas de salud mental; en redes, amigos y seguidores lloran su sorpresiva partida.

"Vuela alto Adrián, esta noticia me ha consternado. Me encantan tus videos". "Descansa en paz Adrián. Gracias por los recuerdos que dejas"; Bianca Ramírez, creadora de contenido digital, y pareja de Adrián lo despidió en redes y lamentó el problema de salud mental que padecía:

"Nadie nunca entenderá la relación que tuvimos Adrián y yo, pero era más que sólo perseguir nuestras maletas juntos en esta industria, nos entendíamos, nos ayudaríamos mutuamente en tiempos difíciles. Solo quiero que todos recuerden que en un lugar donde no tienes a nadie con quien hablar sobre los momentos difíciles o cualquier cosa, no importa lo difícil que sea abrirse a alguien, deja que alguien te eche una mano y dale la tuya, te prometo que puedes cambiar la vida de alguien simplemente haciendo esto. La enfermedad mental es real y no puedo enfatizar esto lo suficiente, no podemos culparnos por hacer lo mejor que podemos para estar ahí el uno para el otro cuando la vida está ocupada, pero siempre recuerda hacer lo mejor que puedas y estar ahí para alguien. Dile a alguien que te importa y lo amas hoy porque todos los días no es. Prometido, te quiero mucho bebé, eres una leyenda".

Adrián Estrada habló de su depresión

Adrián Estrada habló de la fuerte depresión que padecía, a través de un video en su canal de YouTube, contó que esta se desató después de haber ido a una fiesta, donde alguien le echó una sustancia a su bebida sin que él se diera cuenta, hasta que se realizó unos estudios.

Se sentía tan mal que pensó en quitarse la vida; este video lo compartió el 28 de noviembre de 2022. En TikTok circula otro material que Adrián habría compartido minutos antes de su muerte, en él habla de los obstáculos de la vida, de la falta de apoyo de la familia y amigos, y de la importancia de trabajar por los sueños para que estos se hagan realidad.