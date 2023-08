Movimiento Ciudadano descarta alianzas con 'perdedores' en 2024: dice delegada Patricia Flores

Será hasta septiembre que se defina el nombre del candidato a la presidencia de México por el Partido Movimiento Ciudadano, el cual descarta la necesidad de abrir sus puertas a personas que no fueran requeridos en sus propios partidos; así como el establecer alianzas con otros partidos, sobre todo considerados como con una “alianza perdedora”.

Así lo comentó Patricia Flores Elizondo, delegada nacional del MC para el estado de Durango, quien recordó la reunión que se sostuvo al interior del partido, se acordó seguir avanzando y sobre todo, se limaron diferencias entre algunos actores.

“Como ya vimos se tuvo una reunión en la Ciudad de México con los liderazgos más importantes, estuvieron los gobernadores de Jalisco y Nuevo León, estuvieron los presidentes municipales de Campeche y Monterrey. Se acordó que avanzamos hacia adelante, de cómo va a ser una elección para candidato a Presidente de la República, se limaron ahí algunas diferencias que había habido en lo público y Movimiento Ciudadano sigue a pesar de que lo que diga el frente y a pesar de lo que diga Morena y sus aliados; MC sigue firme y saldremos con un candidato fuerte para competir en el 2024”, dijo.

Insistió en que el partido tiene descartada la idea de establecer alianzas con otros partidos, sobre todo con la conformada entre el Partido Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), al considerarla como “perdedora”.

“Ya había quedado descartado, se había dicho que iría solo… con una alianza que ha sido perdedora que ha perdido casi todos los estados, Morena gobierna en 23 estados, juntos con el (Partido) Verde; por qué vamos a ir con una alianza perdedora a la que la ciudadanía crítica y por la cual solo vota pensando que puede ser un equilibrio en contra de Morena”, comentó la delegada.

Aunque aún no se definen perfiles para el 2024, dijo que con los que cuenta Movimiento Ciudadano son fuertes, como es el caso del alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio así como el gobernador de Nuevo León, Samuel García, por lo que no consideran la idea de abrir las puertas a otros personajes que no hayan sido aceptados en sus partidos.