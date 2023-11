Movimiento Ciudadano denuncia a Vicente Fox por violencia política de género

El coordinador de la precampaña de Samuel García, Jorge Álvarez Máynez, presentó una denuncia contra el expresidente Vicente Fox por violencia política de género en contra de Mariana Rodríguez.

La queja fue interpuesta ante el Instituto Nacional Electoral, por las publicaciones que realizó el expresidente panista en su cuenta de X, donde llamó a Mariana Rodríguez como "dama de compañía".

"No vamos a permitir que el PRIAN enlode esta contienda con bajezas y mentiras, como ya han hecho en el pasado. Su desesperación debe tener límites", escribió Jorge Álvarez Máynez.

El fin de semana, el expresidente Vicente Fox se confrontó en redes con la empresaria e influencer Mariana Rodríguez, esposa del precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Samuel García.

Mariana Rodríguez respondió: "no le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar".