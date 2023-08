Motociclistas lideran muertes en accidentes

Los motociclistas siguen encabezando las defunciones en los accidentes viales en Torreón. Pese a que las cifras van a la baja, en lo que va del año van 15 motociclistas, nueve automovilistas, ocho peatones y cuatro ciclistas que han muerto en incidentes viales.

Luis Morales Cortés, director de Vialidad y Movilidad Urbana de Torreón, dijo que se observa una variación en el uso del casco, pues de un 50 por ciento que no lo utilizaba en Torreón, ahora es un 70 por ciento el que sí lo porta.

Informó que se han aplicado 735 multas mediante el operativo Sin Casco no Viajas, de las que 35.24 por ciento fue por circular sin placas, 33 % por no traer licencia y 22 % porque el conductor o el acompañante no llevaban casco.

Señaló que, de acuerdo con el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Torreón circulan unas 11 mil 438 motocicletas, en Matamoros unas mil 560, en Gómez Palacio llegan a siete mil 845 y en Ciudad Lerdo unas dos mil 124, para hacer un total de 22 mil 967, número que de acuerdo a los promedios de venta ya se pudo haber elevado en unas 6 a 7 mil motocicletas.

El funcionario indicó que en siete semanas se han retirado de la circulación 331 motocicletas que quedaron resguardadas en la Dirección de Tránsito y Vialidad, de las que 267 fueron recuperadas por sus propietarios.

Señaló que el alcalde Román Alberto Cepeda giró instrucciones para que se intensifique una campaña en medios enfocada a los elementos de seguridad que deben tener los motociclistas, por lo que se podría contar con anuncios espectaculares, así como radio, televisión y prensa.

El director de Movilidad se reunió ayer con los representantes del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), a quienes presentó una radiografía de la situación de los motociclistas en la región.

Morales Cortés dijo que se mencionó el caso de los repartidores de algunos negocios, como son las pizzerías, que generalmente son motociclistas y que han sido invitados a tomar el curso que brindan las autoridades municipales y estatales, sin costo alguno para los conductores, sin embargo, se han negado porque argumentan no tener el tiempo.

En este sentido, los empresarios consideraron que se requiere de modificaciones en la normativa local para obligarles a que se tenga esta certificación, a fin de que exista mayor seguridad vial para ellos.