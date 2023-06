Morenista presenta queja contra policías

Con evidentes lesiones en su brazo izquierdo, sus muñecas, un collarín y dolor en diversas partes del cuerpo, así se presentó José Luis en las oficinas de la Tercera Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), para presentar una queja contra elementos de seguridad del municipio de Piedras Negras, policías estatales y contra quienes resulten responsables.

El ciudadano refirió que la situación que vivió durante la jornada electoral del pasado domingo 04 de junio, también la padecieron alrededor de 30 personas, con quienes estuvo en el área de detenidos que se encuentran en la parte posterior de la delegación norte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila.

Sin embargo, refirió que muchos no han querido presentar la correspondiente queja por temor, además de responsabilizar al Gobierno del estado de Coahuila y la policía municipal de Piedras Negras, en caso de que le ocurra algo, pues teme por su integridad física y patrimonial, dado que es fecha en la que no le han regresado su vehículo.

"El motivo por el que estoy presentando mi queja, es porque me dieron un levantón los policías municipales. Yo iba en mi vehículo particular, ya venía de la casilla, de acá del ejido de la salida a Acuña y me introducía para mi domicilio y una patrulla me interceptó por atrás y otra por el frente. Abrieron la puerta y me bajaron a punta de metralleta, golpeándome", relató José Luis.

El hombre refirió ser originario de la Ciudad de México pero ya tiene tiempo viviendo en Piedras Negras, entrevistado en el exterior de las oficinas de la Tercera Visitaduría de la CDHEC, señaló en su relató que los oficiales le cuestionaron para quién trabajaba y le preguntaron que si estaba comprando votos, lo cual negó y manifestó ser morenista de corazón.

"Y me seguían golpeando, ya dentro de la patrulla, era una camioneta; me decían que para quién trabajaba. Y me seguían golpeando en la nuca, me dieron golpes en mi cuerpo, me esposaron, me apretaron bien fuerte las esposas y seguían insistiendo que para quién trabajaba", indicó el ciudadano.

José Luis refirió que, luego de permanecer por alrededor de una hora en el interior de la patrulla, fue traslado a las celdas del Palacio de Justicia de Piedras Negras, siendo alrededor de las 10 de la mañana cuando lo detuvieron; recuperando su libertad hasta después de concluir la jornada electoral.

"Me quitaron mi camioneta. Yo presenté papeles para sacar mi camioneta: factura, pedimento, título y todo a mi nombre y me dijeron que iban a checar a ver si no era robada; y le digo que allí dice que está a mi nombre, yo me estoy identificando que soy el propietario y me volvieron a indicar que tenían que hacer un chequeo minucioso para ver si no era robada", señaló el quejoso.

En su relató, señaló que estuvo con alrededor de 30 personas en el área de detenidos que se localiza en la parte posterior de la FGE de Coahuila con sede en Piedras Negras, donde inclusive recuerda que se encontraba una mujer que también fue "levantada" en el exterior de su domicilio y tuvieron que llevarle hasta las celdas a su hijo recién nacido, para poder amamantarlo.

"Fueron por el mismo motivo. Y fueron levantones, a todos así se los llevaron. Ya personas de avanzad edad que había allí", indicó el quejoso. Cabe mencionar que acudiría a una clínica particular, para realizarse unos rayos "X" porque considera que tiene golpes internos, además de que trae inmóvil la muñeca por el dolor.

Precisó que todos lograron salir luego de que acudió un abogado y se presentó un amparo. Cabe hacer mención que la detención arbitraria de militantes y simpatizantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Coahuila, fue denunciado públicamente por Santana Armando Guadiana Tijerina, ahora excandidato a la gubernatura de Coahuila y anunció la presentación de una demanda de amparo para localizarlos y liberarlos.