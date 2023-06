Morena reitera los lineamientos para 'corcholatas' presidenciales

Este domingo, Morena dio a conocer los lineamientos que deben seguir las "corcholatas" presidenciales del partido al participar en la contienda por elegir al candidato a la Presidencial de la República.

A través de Twitter, el partido guinda manifestó las normas para elegir al Coordinador de la Defensa de la Transformación, por lo que los aspirantes deben: seguir los principios de no mentir, no roban y no traicionar al pueblo; respetar al resto de los aspirantes, acatar el resultado de las encuestas, apoyar al ganador o ganadora del proceso.

También se establece que se tendrá un máximo de 6 aspirantes, cuatro de Morena y uno por cada organización aliada.

De acuerdo con el partido, los recorridos deben ser: austeros, respetuosos, promotores de la unidad dentro de Morena y apegados a los principios del movimiento.

Respecto a las encuestas, señala que serán cinco en total: una a cargo de la Comisión Nacional de Encuestas y cuatro a cargo de casas encuestadoras propuestas por aspirantes.

El resultado final de dichas encuestas se dará a conocer el próximo 6 de septiembre.

Cabe destacar que los aspirantes a la candidatura presidencial por Morena son: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Adán Augusto López.

Mientras que, por las organizaciones aliadas, el Partido Verde Ecologista de México cuenta con Manuel Velasco y por el Partido del Trabajo, con Gerardo Fernández Noroña.