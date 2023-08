Morena no aceptará a un personaje de la 'calaña' de 'Alito' Moreno en Cámara

La vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Aleida Alavez Ruiz, aseguró que al interior de su bancada hay un grupo de al menos 100 legisladoras y legisladores que no avalarán a Alejandro Moreno Cárdenas como presidente de la mesa directiva.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la diputada sostuvo que no aceptarán a alguien de la "calaña" del dirigente priista, pues se trata de un personaje que entre otras cosas cuenta con denuncias por corrupción.

"Nosotros no estamos por respaldar a un personaje de esta calaña, somos más de 100 diputadas y diputados en esta postura, no se ha confirmado que lo propongan, pero ante el rumor pues nosotros simplemente damos una postura tajante", expuso.

Para la legisladora, Moreno Cárdenas no solo es un "personaje impresentable", sino que además no es un diputado con mal desempeño: "No se ha desempeñado bien al frente de la Comisión de Gobernación, y como Presidente de la Subcomisión de examen previo, pues ha sido completamente omiso, sesgado y parcial, evitando así excusarse ante un proceso de juicio político".

Alavez Ruiz detalló que además, la ley orgánica contempla que quien sea postulado para la presidencia, debe de cumplir con el requisito de imparcialidad, "algo que él no cumple".

"No cubre ni los requisitos legales, no puede contener por la Presidencia de la Cámara de Diputados cuando es Presidente de un partido, eso es una primera imposibilidad, y la otra es que él tiene acusaciones penales de corrupción cuando fue gobernador de Campeche, entonces es un personaje impresentable para nosotros", expresó.

La diputada morenista recordó que en la 62 legislatura, el PRI le negó la presidencia bajo el argumento de que no le tenían confianza: "Bueno, pues lo mismo le digo ahora a 'Alito', mi bancada, no te tiene confianza".

Finalmente, reconoció que el PRI tiene la faculta de proponer a quien ellos determinen, pero recordó que el aval se da con las dos terceras partes del pleno "y ello es precisamente para que haya una representación muy cuidada y haya gobernabilidad, y en esa materia al PRI le corresponde proponer, pero tampoco es un cheque en blanco".