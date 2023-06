Morena investiga filtración de reclamo de Sheinbaum a Durazo

El dirigente de Morena, Mario Delgado, informó que se está investigando quién fue la persona que publicó el video en el que la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, hace un reclamo al presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, ya que los celulares estuvieron prohibidos en la sesión.

"Ese video no debió haber existido porque se recogieron teléfonos en la entrada para justamente que todos los consejeros estuvieran concentrados en la discusión", expuso.

Claudia Sheinbaum reclamó a Alfonso Durazo porqué fue recibida con gritos de "piso parejo" por simpatizantes de Marcelo Ebrard.

Reconoció que siempre va a haber discusiones y desencuentros, pero lo fundamental es que se mantiene la unidad.

'Me recibieron con gritos, entonces yo ya me cansé', reclama la jefa de gobierno

"Y si a ver, ponernos de acuerdo no es cosa fácil, no es de que digamos algo y nadie diga nada. No, este trabajo de unidad ha sido un proceso de mucha paciencia, de mucha conciliación, de mucha madurez, finalmente, de cada uno de los participantes", expuso.

"Sí es bueno que los aspirantes manden el mensaje a sus simpatizantes de que no hay necesidad de agredir a nadie, no debe hacerse, es incorrecto. Entonces, no hay más comentarios más que decirles que es un proceso normal, pero, finalmente prevalece la madurez de los aspirantes para ir en unidad", sostuvo.