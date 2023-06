Morena defiende que libros de texto contengan sólo 24 páginas para Matemáticas

Luego de que EL UNIVERSAL informara que los nuevos libros intervenidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) dejan la materia de Matemáticas en sólo 11 y 13 páginas para primero de primaria, limitando el pensamiento matemático, la senadora Antares Vázquez Alatorre refirió que la versión final, en poder de este medio, "son apócrifos".

En entrevista con El Gran Diario de México, la senadora de Morena y presidenta de la Comisión de Educación del Senado señaló que "los libros de texto no han salido a la luz" y puntualizó que "no va haber un libro que no tenga páginas de matemáticas, de español, porque son proyectos integrados que integran todos los conocimientos".

"Es una falta de entendimiento, en caso de que esos documentos – no sé cómo los hayan obtenido porque no han sido distribuidos de manera oficial-, pues el asunto que es que no se ha comprendido cómo es el nuevo modelo educativo que de eso depende. Si están esperando encontrar un libro de texto para cada materia, si están esperando encontrar páginas de una materia, se van a equivocar", dijo Vázquez Alatorre al destacar los campos formativos y proyectos integradores en los nuevos contenidos.

"Este es el gran parteaguas en la educación mexicana. Lo que pasa es que los expertos de los conservadores quieren seguir fragmentando el conocimiento, que es lo que ha dañado tanto. Durante décadas hemos tenido los sendos libros de Matemáticas y Español y seguimos teniendo un fracaso en materia educativa", agregó.

Destacó que estos nuevos contenidos han sido discutidos con el magisterio y expertos de reconocido prestigio.

"Es un modelo educativo integrado en donde los niños, niñas y jóvenes van a trabajar los conocimientos como se presentan en la vida real. Son proyectos integradores los que se van a abarcar", describió.

Ante las críticas al contenido educativo, programado salir el próximo ciclo escolar, la presidenta de la Comisión de educación del Senado refirió que la 4T ha vivido con críticas de la derecha.

"Esta es la primera vez desde la época posrevolucionaria en que hay un amplio consenso educativo, que se ha establecido con padres de familia, maestros y maestras, con autoridades educativas, es la primera vez en décadas", dijo.