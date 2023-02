Morena abre convocatoria para aspirantes a diputaciones locales en Coahuila

A través de un vídeo, el líder estatal de Morena, Diego del Bosque, anunció el arranque de la convocatoria para las y los morenistas que buscan ser candidatos a diputados locales.

En el mismo, detalló que el movimiento tendrá un proceso abierto, transparente y democrático, e incluirá a quienes se registren como candidato o candidata plurinominal, proceso que también se encuentra abierto.

“Ya está abierta la inscripción hoy 20 de febrero y esperamos la participación hasta el miércoles 22 de febrero, ustedes saben que los métodos para elegir candidatos o candidatas en nuestro movimiento están muy claros pues en el tema de mayoría relativa es por encuesta y las pluris serán por método de insaculación”, señaló.

Recordó que el registro es en línea en la página www.morena.org y recalcó que Morena necesita perfiles con los valores de la 4T, que son no robar, no mentir y no traicionar, por lo que a todas y todos los esperan para este proceso democrático.