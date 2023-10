'Monto proyectado impide crecimiento'

El monto para Durango plasmado en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 es insuficiente para poder lograr el crecimiento que se requiere, advirtió el secretario del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Mauricio Holguín Herrera.

"Nosotros lo hemos platicado ya durante meses, en Durango realmente tenemos una inflación mayor al ocho por ciento, esa es la realidad a pesar de que el Inegi está marcando el 4.4 en Durango la realidad es totalmente otra", indicó.

Por lo que consideró que el aumento de presupuesto no ayuda a Durango. "Vemos ahorita que el presupuesto viene de 37 mil 160 millones y realmente es un incremento que no ayuda a Durango, es por debajo de la inflación que está marcando el Inegi, no de la real".

"Si estuviéramos todavía respetando los argumentos que da el Inegi estaríamos cerca de 150 millones abajo de esa inflación, sin embargo, nosotros sabemos que esto es el doble, o sea, la inflación real que estamos viendo en Durango; todavía tendríamos que estar arriba unos 800 ó mil millones para que se diera nada más el tema de la inflación", indicó.

Por lo que esto impacta en la economía de la entidad, al ser un estado que depende en gran medida de los recursos que se asignan.

"Esto repercute de gran forma en que Durango no pueda tener un crecimiento, mucho menos que pueda haber obra pública por lo cual la intención ahorita es generar que tanto diputados locales como diputados federales puedan pelear por este presupuesto, por un incremento importante para Durango", señaló.

Y es que, advirtió que no lograr un mayor monto, representaría un problema grave para el próximo año, "sabemos que si esto se acepta como viene y no se pide un incremento y no se buscan proyectos extras a este presupuesto que ya viene así estaríamos en Durango metidos en un problema grave", indicó.

Y es que la inflación también será un mayor problema en Durango. "Sabemos que el 2024 tiene también un problema que enfrentar vienen elecciones federales, viene un problema también inflacionario, también de Estados Unidos tiene su problema de inflacionario y esto nos repercute mucho, también el tema de la remesas", señaló.

Recursos para Durango

Señalan que el presupuesto para Durango es de 37 mil 160 millones de pesos, cifra que está por debajo de la inflación.

*Esto impacta en la economía de la entidad, al ser un estado que depende en gran medida de los recursos que se asignan.

*El secretario del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Mauricio Holguín Herrera, advirtió que no lograr un mayor monto, representaría un problema grave para el próximo año.

*Asimismo, menciona que a pesar de que el Inegi marca que la inflación de Durango es del 4.4, la real es mayos al 8 5%.