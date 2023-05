Monreal y la nada

El aplanamiento político de Ricardo Monreal ante el poder decisorio del presidente López Obrador implica un relativo desbalance en el rejuego de las verdaderas opciones corcholatosas supervivientes y abre el camino al relevo del zacatecano en la coordinación del Senado al asumirse como una especie de soldado de Palacio Nacional dispuesto, dijo en una declaración hecha en tono melodramático, a no ser políticamente nada, a no aspirar a nada, con tal de no traicionar al actual presidente de la República.

Es de suponerse que las palabras categóricas pronunciadas por Monreal ponen fin a una larga telenovela iniciada en 2017, cuando el mando superior de Morena decidió que Claudia Sheinbaum fuera la candidata a gobernar la Ciudad de México, a lo que el exgobernador de Zacatecas se opuso por considerar que había un pacto para que él ejerciera la jefatura delegacional de Cuauhtémoc como antesala para la candidatura chilanga mayor, que quedó en manos de Sheinbaum.

Las especulaciones políticas se dirigen ahora hacia la manera como se procesará esta salida de cuadro de Monreal, quien ha asegurado que no dejará Morena ni buscará candidatura alguna desde la oposición. Mucho se habla de un arreglo entre los dos adversarios originales, para que Monreal termine apoyando a Sheinbaum. También podría arreglarse con Adán Augusto López Hernández, en caso de que este resultara pieza necesaria de relevo ante un enfrentamiento firme de Sheinbaum y Marcelo Ebrard.

Por lo pronto, Ebrard tendrá que esperar hasta después de las elecciones del Estado de México y de Coahuila para continuar con la presión para que la dirigencia formal de Morena defina términos de la competencia interna, entre ellos la fecha en que deben renunciar a sus cargos. Mario Delgado ha planteado que los ánimos rumbo al 2024 deben supeditarse a la lucha por el 2023, así que el canciller debería mantenerse en su cargo actual, al que podría renunciar en cualquier momento o ser removido, por corresponder a una designación presidencial (igual que sucede con el secretario de Gobernación), mientras que Sheinbaum fue electa por voto popular.

La moderación del primer debate entre candidatas a gobernar el Estado de México hizo en algunos momentos sentirse "incómoda" a la morenista Delfina Gómez, por lo cual la representación del partido guinda en esa entidad ha gestionado ante el instituto electoral correspondiente algunas modificaciones a aplicarse en la segunda sesión de esa índole, programada para el próximo jueves 18.

En una de esas, la extitular de la SEP no asiste al mencionado debate, al considerar que la moderadora designada, Pamela Cerdeira, ha sido expresamente contraria a la llamada 4T. En el fondo, el forcejeo se refiere al papel que está cumpliendo el Instituto Electoral del Estado de México, controlado claramente por poderes priistas, lo cual genera fundados temores respecto a comportamientos fraudulentos.

Astillas: En un contexto de polémica respecto a transparencia y acceso a datos oficiales, varios portales del gobierno federal quedaron ayer fuera de servicio durante unas horas, lo cual fue explicado por las autoridades como un proceso de mantenimiento y no de hackeo… Este lunes sesionará el pleno de la Corte para resolver sobre una parte del llamado Plan B electoral; los ministros, por unanimidad, decidieron rechazar el pedido de la consejería jurídica de la Presidencia de la República en el sentido de posponer esa sesión hasta haber abordado temas anteriores correlacionados… Y, mientras una carta atribuida a los Chapitos (hecha llegar a un medio por un abogado que dice representarlos) muestra cómo esos grupos de poder criminal tienen claras estrategias de intento de lavado de imagen y posicionamiento sociopolítico, ¡hasta el próximo lunes, con la cúpula morenista acomodando piezas en busca de que la expriista Bárbara Botello sea candidata a gobernar Guanajuato!