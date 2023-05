Monreal reclama que hay 'cancha dispareja' en Morena

Tras anunciar oficialmente su decisión de no abandonar las filas de Morena y no ser "instrumento de división del partido", el senador Ricardo Monreal Ávila aseguró que aspira "legítimamente" a la Presidencia de la República, pero denunció que no hay cancha pareja para competir por la candidatura morenista.

En un video publicado en redes sociales, denunció que "sin caer en la ingenuidad, veo una cancha dispareja: el uso de recursos ilimitados, que puede convertirse en insulto y grosería, lo cual contradice nuestra filosofía, nuestros principios fundamentales".

"Legítimamente aspiro a competir por la más alta responsabilidad política del país, me he sometido a las normas, aunque no son claras, de Morena, pero no seré instrumento de división, lucharé a la buena, porque quiero ganar a la buena, porque quiero que ustedes se den cuenta que soy el más preparado y el mejor", enfatizó.

Previamente, al inaugurar en la Cámara Alta el Parlamento Juvenil de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Monreal Ávila reiteró que su "sueño" es ser Presidente de la República, pero advirtió que "no voy a dejar trozos de dignidad en el camino".

En su video, dijo que esperará la conclusión de los procesos electorales de Coahuila y el Estado de México, para no generar condiciones de confrontación entre los que aspiramos a suceder al presidente López Obrador, pero pidió a todos sus simpatizantes que confíen en que no va a claudicar ni a declinar. "Ni nos vamos a dejar ni nos vamos a rajar, quiero continuar y voy a luchar porque este país sea más grande y próspero no hay cambio de viraje y hay confirmación de mis ideas y mis principios, he luchado dentro del movimiento y seguiré luchando dentro del movimiento", subrayó.

En respuesta a sus críticos, que lo señalan de haber cambiado de idea en temas como la defensa de la autonomía del Poder Judicial luego de haberse reconciliado con el presidente López Obrador, el senador Monreal aseguró que no hay cambio de rumbo ni viraje y mantiene sus mismas convicciones de siempre.

Explicó que ha decidido mantenerse dentro de Morena y continuar con el cambio de régimen y con el proceso de transformación que vive el país, porque tiene 27 años acompañando a Andrés Manuel López Obrador y es uno de los artífices del movimiento que lo llevó al poder.

"Nadie se debe de sorprender que esta decisión la haya tomado, pues soy fundador del movimiento y he estado en él más de la mitad de mi vida política. (…) He defendido nuestra Constitución, nuestro estado de derecho, por encima de todo.

"Lo reitero: prefiero no participar que traicionar al pueblo, al movimiento o al fundador de este movimiento", recalcó.

Subrayó que ha pugnado porque todos y todas observemos la legalidad y el Estado de derecho, pero refiriéndose a los "excesos" de los ministros de la Suprema Corte, remarcó que "no salvoguardaré privilegios de nadie".

"Respetaré las decisiones de órganos jurisdiccionales y las acataré, pero buscaré que se reforme la Constitución y la ley para atemperar el exceso y el abuso. No es un asunto personal contra alguien en particular en mi crítica razonada en contra del cúmulo de privilegios en favor de un pequeño grupo. Es un asunto de conciencia y es un asunto de congruencia.

"Pediría que esto se analice sin estridencia ni política ni tampoco ideología excesiva, simplemente revisar el asunto a la luz de las consideraciones del país para determinar si es o no congruente el que mantengamos, protejamos y aplaudamos este tipo de privilegios", enfatizó.