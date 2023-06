Monreal pide a Morena no confiarse

Morena y sus aliados no pueden dar por muerta a la oposición, porque corren el riesgo de llevarse una sorpresa en la elección presidencial del próximo año, advirtió el senador con licencia Ricardo Monreal Ávila.

De gira por Zacatecas, dijo que la coalición Va por México también está trabajando en su estrategia para participar en la elección de 2024, por lo que Morena no debe dar por hecho que tienen asegurado un resultado favorable.

"No debemos minimizar a la oposición, no creo que ese sea nuestro sentido autocrítico, de pensar que ya está todo resuelto. Quizás le ganó en la estrategia Morena, pero no diría que esté muerta".