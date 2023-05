Mona muestra cómo son sus dientes sin carillas y sorprende a la red

A través de redes sociales, la 'youtuber' Mona mostró cómo son realmente sus dientes luego de quitarse las carillas que los cubrían, tema que fue retomado por un dentista en TikTok.

Desde su perfil en la red social china, el doctor Eduardo Hoyos compartió el video de Mona con el fin de hablar sobre el uso de las carrillas dentales y lo innecesarios que resultan en algunas ocasiones.

Y es que Mona mostró sus dientes con el fin de demostrar a sus seguidores que 'no está chimuela', aprovechando que cambiaría de carillas.

Sin embargo, el doctor Eduardo Hoyos señala que las carillas 'son innecesarias' teniendo una buena dentadura, pues al parecer Mona tiene en buen estado sus dientes.

"¿Qué necesidad hay de ponerse carillas teniendo su dentadura así? O sea, realmente no está mal. Alineados se ven. Igual podría ponerse brackets para mejorar un poco más o alineadores invisibles y nada que un blanqueamiento dental no solucione. Y taran, no te hagas más en tu boca", dijo el doctor en el video que ya acumula más de 10 millones de reproducciones.