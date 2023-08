Módulos no suben regularización de autos a sistema

Se registran casos de Módulos del Registro Público Vehicular (Repuve) que no suben al sistema algunas de las unidades que regularizan en Coahuila y usuarios que viajan a Estados Unidos, al regresar no les permiten retornar con sus automóviles porque no aparecen en el padrón de nacionalizados.

Esto fue señalado por Alejandro Pérez Fernández, encargado del módulo de importación de vehículos ubicado en el Aeropuerto Internacional Venustiano Carranza en Monclova.

Explicó que estos casos se han presentado con módulos municipales, que por alguna razón no consiguen subir los datos del registro de las unidades automotrices regularizadas en el momento, y quizá después se les olvida cargarla al sistema.

Citó como ejemplo los que fueron gestionados por los ayuntamientos de Escobedo, Castaños y Frontera.

Explicó que es obligación de los módulos subir la información a la plataforma del registro nacional de vehículos.

Dijo que si por alguna causa no pueden hacerlo en el momento, deberán hacerlo más tarde.

Asimismo, llamó a quienes viajen a Estados Unidos en sus vehículos regularizados, revisen en el sistema si estos aparecen en la plataforma nacional del Repuve antes de cruzar la frontera.

Agregó que de encontrar que no está el vehículo en el sistema "deben acudir al módulo donde lo registraron para reportar la situación y pedir que carguen la información".