Modifican ASL en GP y Lerdo

A unos meses de que terminen las obras principales del proyecto de Agua Saludable para La Laguna (ASL) la Comisión Nacional del Agua (Conagua) modificó la manera en la que se hará la distribución del vital líquido en el caso de los municipios como Lerdo y Gómez Palacio.

De acuerdo con lo que a inicios del 2022 informó el gobierno federal a través de la Conagua, originalmente la distribución se haría a través de megatanques, uno para Durango y otro para Coahuila, que a su vez abastecerían los nueve municipios contemplados en ASL.

No obstante, el sábado pasado durante una reunión celebrada por la Conagua en la región, con la participación de autoridades locales y de nivel central así como de los constructores y los municipios de Lerdo y Gómez Palacio, se acordó que en el caso de estos dos municipios no recibirán agua de los megatanques que se construyen sino que se conectarán de manera más directa y así lo confirmó el alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera.

"La buena noticia es que a Lerdo y a Gómez Palacio, en particular, a nosotros no nos van a abastecer de los tres megatanques que se van a construir frente a Raymundo. A nosotros nos van a entregar agua de la potabilizadora de manera directa, es decir, se van a interconectar al sistema múltiple de San Fernando y eso a mí me da cierta tranquilidad porque no dependería de un megatanque y lo único que van a instalar es el macromedidor para ver cuánta agua me van a estar entregando como municipio", dijo Martínez Cabrera.

No obstante, el plan de abastecer a Coahuila a través del sistema de megatanques sigue en pie y por ello se contempla la altura del nivel donde se va a construir (en la zona de Raymundo) para que el agua haga gravedad y llegue a los cinco municipios de Coahuila contemplados en el proyecto.

"Nosotros estamos contentos porque la línea en el cambio de trazo que se hizo pasa por Raymundo y ahí tenemos toda la red para interconectar sin problema", dijo el alcalde.

Comentó que el cambio fue una consideración completamente a cargo de la Comisión Nacional del Agua tomando en cuenta diferentes variables. De momento el Ayuntamiento de Lerdo ya otorgó un permiso para que Gómez Palacio pueda abastecer el megatanque del cerro de Las Calabazas y para lo cual se requiere pasar por el bulevar Villa de Las Flores de Lerdo.

El proyecto de ASL ha tenido varias modificaciones durante el periodo de construcción de las obras, pues se cambiaron del lugar original proyectado tanto la derivadora como la potabilizadora pero además hace meses aún no se tenía definido el lugar para la construcción de los megatanques para distribuir el agua a los nueve municipios de Durango y Coahuila que recibirán el agua de ASL.