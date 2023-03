Modelo de OnlyFans decide dejar la plataforma tras 'extrañas' peticiones de sus clientes

Una modelo brasileña tomó la decisión de dejar su carrera en la plataforma de OnlyFans, luego de recibir 'extrañas' peticiones por parte de sus clientes, pues consideró que 'era demasiado'.

Juju Ferrari de 34 años, dijo a sus seguidores que, tras su último embarazo, algunos de sus suscriptores le pidieron que 'vendiera su leche materna' y eso no le agradó.

"Nunca he hablado públicamente de esto, pero decidí dejar la plataforma después de que me pidieran que vendiera mi leche materna... Fue la gota que colmó el vaso. Después de eso, me di cuenta de que ya no tenían motivos para que siguiera allí… Por eso preferí alejarme de la plataforma y quedarme aquí sola", escribió.