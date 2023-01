Modelo de OnlyFans busca tener a cualquier costo la retaguardia más grande del mundo

Natasha Crown, es una modelo sueca que radica en Serbia, cuyo objetivo en este momento de su vida es conseguir la figura que desea, incluyendo tener 'la retaguardia más grande del mundo'.

Con 27 años de edad, Natasha se ha sometido a cinco cirugías estéticas que le han ayudado a aumentar sus curvas, además de tonificarlas mediante ejercicios de yoga.

Sin embargo, la también modelo de OnlyFans aún no consigue el objetivo que se propone, el cual es contar con un voluminoso trasero hasta que sea considerado 'el más grande del mundo', según lo declaró para el programa 'Hooked on the' Look de YouTube.

Natasha cuenta que se sometió a su primera operación de glúteos cuando tenía 20 años y, hace poco, se hizo su quinto tratamiento de este tipo.

Asimismo, la modelo confesó que también ha tenido que lidiar con comentarios de odio hacia su persona, pero que a la vez siente que 'intimida' a los hombres por su aspecto.