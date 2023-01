PLEGARIA DE AÑO NUEVO

Un pedazo de tierra para posar mi planta

y ahí una huella sabia que conduzca la mía.

Un rincón en el cielo donde anidar mis ansias, con una estrella, para saber que Tú me miras.

Sobre mi frente un techo. Bajo el techo una llama,

un pan que nunca falte y una esposa sencilla.

La esposa como el pan: alegre, buena, cálida. El pan como la esposa, de suavidad benigna.

Un amigo y un libro. Salud, pero no tanta

como para olvidar que he de morir un día.

Un hijo que me enseñe que soy Tu semejanza.

Sosiego en el espíritu. Gratitud en el alma...

Eso pido, Señor. Y al final de mi vida

dártelo todo a cambio de un poco de esperanza.

AÑO NUEVO

Hoy es domingo primero de enero y como ya es tradición, cada 31 de diciembre celebramos la llegada de un Nuevo Año y anoche celebramos la llegada del Año Nuevo 2023, y en esta bienvenida que Dios nos permitió vivir rodeados de nuestros seres queridos y en algunos casos, también con entrañables amigos, esta noche como siempre para muchos fue una celebración de cosas hermosas, en donde los sentimientos más sublimes se volvieron deseos de salud, paz, amor, esperanza, fe y prosperidad y la dicha de convivir en armonía con los rituales que ya son toda una celebración en esta fecha, donde los abrazos, los besos, el brindis, las uvas, la maletas, los fuegos artificiales y sin faltar los más exquisitos platillos, desde los más sencillos hasta los más elaborados propios de esta fecha, y en sí toda la algarabía que encierra la llegada de un nuevo año, en el que ciframos los propósitos y metas para que a nosotros y a nuestras familias nos vaya mejor que el año que terminó…

A continuación 2 hermosas reflexiones propias a esta fecha.

GRACIAS AÑO VIEJO

Gracias a Dios por haber llegado al final de un año más, gracias por la compañía, la alegría que me han brindado las personas que enviaste a mi vida. Por tantos nuevos amigos, por rodearme de gente hermosa y extraordinaria, gracias por la vida y el amor, por las flores, el aire y el sol, por la alegría y el dolor, por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser.

Gracias por tantos ojos que miraron con ternura. Gracias por tantas manos que estrecharon la mía. Gracias por tantos labios cuyas palabras y sonrisas me alentaron. Gracias por tantos oídos que me escucharon. Gracias por la salud que me sostuvo, por el trabajo que desempeñé y por el descanso que disfruté. Gracias por aquel fracaso y aquella desilusión. Gracias año viejo por ser parte de esta maravillosa experiencia de vida que me diste.

Me despedí con satisfacción de este año que terminó con una sonrisa, agradecida por todo lo que viví, agradecida por todo lo que aprendí. Cada día vivido es un regalo recibido y este año me dejó experiencias que jamás olvidare.

Hagamos una pausa breve hoy y pensemos en todo lo bueno que hemos recibido y dado. Intentemos mejorar este Nuevo Año y no perdamos esas fuerzas por conseguir lo soñado, gracias Año Viejo.

¡HOLA SOY 2023!

Me llamo Año Nuevo, llevo mucho tiempo esperando este turno para encontrarme contigo y por fin llegó. Ahora es el momento para que tú me crees, me des vida con tus proyectos, tus pensamientos, tus palabras, tus sentimientos, pero sobre todo con tus acciones.

¿Cómo quieres que sea? Ya estás usando la agenda que lleva mi nombre y deseo que me concedas un privilegio, solo uno; quiero que me hagas el mejor año de tu vida. A ver, ¿Cuál de tus otros años te había pedido esto? Ninguno.

Yo sí vengo y me planto con mis cuatro números frente a ti, porque quiero ser el año en que te atrevas a hacer más cosas. El año en que pienses y actúes más en grande, en que compartas tus talentos y capacidades con mayor generosidad., el año en que tu mente, corazón y cuerpo produzcan mejores cosas, en forma honesta para tu beneficio y el de los que te rodean, el año en que más cariño y atención brindes a los tuyos.

Los altos y bajos del año viejo se fueron ya con él… Ahora me toca a mí POR FAVOR!! Disfrútame!! lléname de experiencias, diviértete mientras estamos juntos. Quiero irme con el siguiente diciembre agotado, pero lleno de cosas buenas y con el privilegio de haber sido el mejor de todos y así haber logrado mi propósito.

Acuérdate que viviré para siempre en ti, porque no podrás olvidar lo increíble que fue nuestro tiempo juntos; espero que hayas estado esperando este año con mucha ilusión, con todos tus anhelos, porque será un año maravilloso.

Un Fuerte Abrazo.

ATENTAMENTE AÑO NUEVO 2023.

LAS CABAÑUELAS

Al comenzar el año, hablar de las cabañuelas es un tema obligado en este espacio, las cabañuelas se presentan durante el mes de Enero y por muchísimos años fue la manera en que nuestros antepasados se guiaban para conocer anticipadamente el comportamiento del clima durante el año mes por mes; ahora bien, le invito a conocerlas como un breviario cultural, ya que aún son desconocidas por muchas personas, especialmente por los jóvenes.

Las cabañuelas corren del 1 al 12 de Enero, representando progresivamente los meses de Enero a Diciembre, del 13 al 24 los meses son volteados es decir de Diciembre a Enero, del 25 al 30 son 2 meses por día correspondiendo el día 25 a los meses de Enero y Febrero y así progresivamente hasta llegar al día 30, que representa los meses de Noviembre y Diciembre, y concluye con el día 31, en el cual los meses están representados por horas, de la 1 a las 12 horas serán los meses de Enero a Diciembre y de las 13 a las 24 horas los meses del año estarán invertidos, es decir de Diciembre a Enero; hoy que es Domingo 1 de Enero corresponde al mes de Enero precisamente; de este interesante tema abundaré en el artículo de la próxima semana.

Y como siempre al finalizar, una bella reflexión alusiva a la temática de hoy.

"Cada año nuevo cielo y tierra en armonía el primer día".

Shiki Masaoka, Poeta y periodista japonés (1867-1902).

Agradezco infinitamente la gentileza de mis lectores esperando contar con su preferencia a este espacio de Vida Campirana en este presente año si Dios nos lo permite, deseo también que el próximo viernes 6 de enero vivamos otra bella tradición navideña que es la Rosca de Reyes en sana convivencia con nuestra familia.

FELIZ AÑO NUEVO

COMUNICAR ES SERVIR