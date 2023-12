Este señor de traje gris y sombrero de fieltro negro es mi papá. Ayer, niño yo, le pregunté:

-¿Cuántos años tienes?

Me respondió:

-47.

Yo tenía 6. Pensé, compadecido:

-¡Pobrecito! ¡Qué viejo es!

Mi padre es empleado de oficina. Trabaja en un molino de trigo de sonoro nombre: Eureka. Sus únicos lujos son fumarse un cigarro -Bohemios, de cajetilla verde- después de comer, y tomarse por la noche una cuba de Bacardí oyendo en el radio el noticiero de la W.

Hoy mi padre nos dice a mi hermano y a mí que nos vayamos a dormir temprano, pues si nos hemos portado bien el Niño Dios nos traerá un regalo. Yo pienso que no me he portado bien, a diferencia de mi hermano, pero que de cualquier modo el Niño Dios me traerá algo, pues él se porta siempre bien.

A mi hermano el Niño Dios le ha traído un pequeño microscopio. Al paso de los años será médico. A mí me ha traído unos cuentos. Al paso de los años ¿qué soy?

Nochebuena de ayer. ¡Qué lejos está, y qué cercana! La vuelvo a vivir con mis hijos y mis nietos, que están aquí. La vuelvo a vivir con mi padre, mi madre y mis hermanos, que aquí están.

EL MANTEL

(HISTORIA VERÍDICA EN NOCHEBUENA)

Hoy es 24 de diciembre y estaremos celebrando "LA NOCHEBUENA", esta hermosa fecha en que reunidos en familia estaremos recordando que hoy hace 2023 años fue el peregrinar de la Virgen María y el Señor San José, quienes ante un inclemente frío invernal recorrieron las calles de Belén pidiendo posada para el nacimiento del "HIJO DE DIOS", nuestro redentor, y todos los hogares les negaron esta ansiada posada y finalmente tuvieron que pasar esa noche del 24 de diciembre en un establo, donde los bellos animalito mula, buey y borreguitos, tuvieron piedad de este precioso niño, que al verlo desnudo le brindaron con su aliento el calor que su frágil cuerpecito necesitaba para sobrevivir.

A propósito con esta hermosa fecha, deseo compartir con todos mis gentiles lectores esta bella historia…

El nuevo sacerdote, recién asignado a su primer ministerio para reabrir una iglesia en los suburbios de Brooklyn, New York, llegó a comienzos de octubre entusiasmado con su primera oportunidad. Cuando vio la iglesia, se encontró con que estaba en pésimas condiciones y requería de mucho trabajo de reparación. Se fijó la meta de tener todo listo a tiempo para oficiar su primera Misa en Nochebuena.

Trabajó arduamente, reparando los bancos, pintando las paredes, etc., y para el 18 de diciembre ya habían concluido casi todos los trabajos, adelantándose a la meta trazada. El 19 de diciembre cayó una terrible tempestad que azotó el área durante dos días completos. El día 21, el sacerdote fue a ver la iglesia. Su corazón se contrajo cuando vio que el agua se había filtrado a través del techo, causando que un área de unos 15 metros cuadrados cayese de la pared frontal del santuario, exactamente detrás del púlpito, dejando un hueco que empezaba como a la altura de la cabeza. El sacerdote limpió el desastre en el piso, y no sabiendo que más hacer sino posponer la Misa de Nochebuena, salió para su casa.

En el camino notó que una tienda local estaba llevando a cabo una venta del tipo "mercado de pulgas", con fines caritativos, y decidió entrar.

Uno de los artículos era un hermoso mantel hecho a mano, color hueso, con un trabajo exquisito de aplicaciones, bellos colores y una cruz bordada en el centro, era justamente el tamaño adecuado para cubrir el hueco en la pared frontal.

Lo compró y volvió atrás, camino de la iglesia. Ya para ese entonces había comenzado a nevar. Una mujer mayor iba corriendo desde la dirección opuesta tratando de alcanzar el autobús, pero finalmente lo perdió. El sacerdote la invitó a esperar en la iglesia donde había calefacción, por el próximo autobús que tardaría 45 minutos más en llegar; La señora se sentó en el banco sin prestar atención al pastor mientras, este buscaba una escalera, ganchos, etc., para colocar el mantel como tapiz en la pared. El sacerdote apenas podía creer lo hermoso que lucía y cómo cubría toda el área del problema, entonces él miró a la mujer que venía caminando hacia abajo, desde el pasillo del centro, su cara estaba blanca como una hoja de papel...

Padre, ¿dónde consiguió usted ese mantel? El padre le explicó y la mujer le pidió revisar la esquina inferior derecha para ver si las iniciales EGB aparecían bordadas allí, y sí estaban... Estas eran las iniciales de la mujer y ella había hecho ese mantel 35 años atrás en Austria; La mujer apenas podía creerlo cuando el sacerdote le contó cómo acababa de obtener el mantel. Entonces la mujer le explicó que antes de la guerra, ella y su esposo tenían una posición económica holgada en Austria. Cuando los Nazis llegaron, la forzaron a irse, su esposo debía seguirla la semana siguiente.

Ella fue capturada, enviada a prisión y nunca volvió a ver a su esposo ni su casa.

El sacerdote la llevó en el automóvil hasta su casa y ofreció regalarle el mantel, pero ella lo rechazó diciéndole que era lo menos que podía hacer. Se sentía muy agradecida pues vivía al otro lado de Staten Island y solamente estaba en Brooklyn durante un día para un trabajo de limpieza de una casa. Qué maravillosa fue la Misa de la Nochebuena! La iglesia estaba casi llena. La música y el espíritu que reinaban eran increíbles. Al final de la Misa, el sacerdote despidió a todos en la puerta y muchos expresaron que volverían.

Un hombre mayor, que el sacerdote reconoció del vecindario, seguía sentado en uno de los bancos mirando hacia el frente, y el padre se preguntaba porque no se iba; El hombre le preguntó dónde había obtenido ese mantel que estaba en la pared del frente, porque era idéntico al que su esposa había hecho años atrás en Austria antes de la guerra y ¿cómo podía haber dos manteles tan idénticos?. Él le relató al padre cómo llegaron los Nazis y como él forzó a su esposa a irse, para seguridad de ella, y cómo él estaba dispuesto a seguirla, pero había sido arrestado y enviado a prisión. Nunca volvió a ver a su esposa ni su hogar en todos aquellos 35 años, el sacerdote le preguntó si le permitiría llevarle a dar una vuelta.

Se dirigieron en el automóvil hacia Staten Island, hasta la misma casa donde el padre había llevado a la mujer tres días atrás, el ayudó al hombre a subir los tres pisos de escalera que conducían al apartamento de la mujer, llamó a la puerta y... presenció la más bella reunión de Navidad que pudo haber imaginado.

Esta es una historia real, relatada por el Padre Rob Reid, quien dice que Dios trabaja de forma silenciosa.

El amor de Dios está siempre contigo. Por eso, cuando el camino que estés cruzando parezca difícil en extremo, encomiéndaselo a Dios, y Él hará el resto.

Las casualidades no existen, hay una razón que sólo conoce Dios.

De todo corazón deseo que esta "Nochebuena" el niño Jesús transforme nuestras vidas para que donde haya desamor, odio, rencor, envidia y todo aquello que nos desalienta a cumplir con los propósitos de Dios, sean transformados y podamos ser instrumentos de amor y luz para nuestros semejantes… recuerden que esta noche en la mesa lo importante no son los manjares que están en el centro sino lo que está alrededor, es decir la familia… Que pasen hoy una hermosa NOCHEBUENA y las alegres campanas que anuncian la navidad sean preludio de salud, paz, amor dicha, y prosperidad… ¡FELIZ NAVIDAD PARA TODOS!

COMUNICAR ES SERVIR