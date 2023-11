"Perdóname, pero en el corazón no se manda". Un día recibió la carta. El hombre al que amaba, y que le había dado palabra de matrimonio, le comunicaba que se había enamorado de otra mujer y que se iba a casar con ella.

Siete años tenían de novios. Lo apoyó en todo hasta que terminó su carrera de Medicina. Fue lejos a hacer su residencia, y ahí conoció a la otra. Se cumplió el proverbio: la novia del estudiante no será la esposa del profesionista.

Quedó soltera. Es cierto: en el corazón no se manda, y ella lo tiene destrozado. ¿Cómo unir su vida a la de un hombre cuando no se tiene corazón para quererlo? Vio cómo todas sus amigas se fueron casando y teniendo hijos mientras ella se miraba cada día una nueva arruga en el espejo. Murieron sus padres. Vive de lo que le dejaron. Está sola en la casa. Ni sus amigas, ni sus hermanos ni sobrinos la visitan nunca, porque siempre está triste y casi no habla.

Ésta es historia antigua. Parece sacada de un viejo álbum de esos que cuando se abren dejan caer una flor seca.

¡Hasta mañana!...