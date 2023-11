Hace frío. Mucho frío.

Afuera el termómetro marca 3 grados bajo cero.

No me importa. Estoy en mi casa, calientita ella y calientito yo.

Tengo mi bata con forro de esponjosa lana. Cuando me la pongo siento que me he puesto el sol.

Tengo mi sillón, que me recibe caricioso y cálido.

Tengo mi taza con ponche de guayaba, anunciador de la cercana Navidad. Lleva tripas de ron, de modo que cuando le das un trago sientes que te has bebido todos los veranos. Y luego, para la noche, tengo mi piyama de franela y mi cama con edredón de plumas.

Pienso en los migrantes que vi esta tarde en las calles de mi ciudad. No tienen casa, ni bata con forro de esponjosa lana, ni sillón caricioso, ni ponche de guayaba con tripas de ron, ni piyama de franela, ni cama con edredón de plumas.

Pienso en los migrantes.

Pienso, nada más.

¡Hasta mañana!...