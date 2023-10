HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

El Señor y el Espíritu charlaban.

Dijo el Señor:

-Antiguamente los hombres se espantaban cuando había eclipse de Sol. Creían que el mundo se acababa; pensaban que me había acabado yo. Ahora nada de lo que yo hago les asusta: ni el fragor del trueno, ni el rayo de la tempestad, ni la luz luciferina del relámpago, ni las furias del mar o los volcanes, ni los cometas que aparecen en el cielo. A nada ya le temen. A todo lo encuentran explicación científica.

Habló el Espíritu, y en sus palabras había pesadumbre:

-Señor: lo malo no es que a los hombres no les asuste lo que haces tú. Lo malo es que no les asusta lo que hacen ellos.

EL DESIERTO CHIHUAHUENSE

Estamos en pleno mes de octubre, el cual es considerado como el Mes del Desierto Chihuahuense. Cuando escuchamos la palabra "desierto" nuestra mente se remonta por lo general a un lugar sin vida, pobre, solitario, sin agua y sin esperanza, y nada más equivocado a estos conceptos, ya que los desiertos son una total riqueza de vida; el tema que hoy nos ocupa es acerca del Desierto Chihuahuense, este año con el lema "Unidos por un Desierto Chihuahuense sin Contaminación por Plásticos"; el cual es uno de los desiertos biológicamente más ricos del mundo ya que tiene una superficie aproximada de 630 mil kilómetros cuadrados atravesando los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, hasta el suroeste de Estados Unidos que comprenden los estados de Arizona, Nuevo México y Texas. Este enorme espacio alberga ecosistemas muy diversos: bolsones, pastizales, riberas, humedales, cañones y sierras boscosas. Cada uno de estos nichos nutre sorprendentes formas de vida.

La grandeza del Desierto Chihuahuense radica no solamente en su tamaño: el Fondo Mundial de Vida Silvestre (WWF) le otorga el tercer lugar en el planeta debido a su biodiversidad, ya que alberga 350 de las 1,500 especies de cactáceas conocidas en el mundo, lo habitan cerca de 250 especies de mariposas, 120 especies de lagartijas, 250 especies de aves y alrededor de 120 especies de mamíferos y es de los pocos desiertos del mundo que cuentan con importantes poblaciones de peces, algunos de los cuales viven en humedales permanentes como Cuatrociénegas, Coahuila.

Entre los estados de Texas, Chihuahua y Coahuila esta la región del Big Bend recibe su nombre del recodo formado por el río Grande o río Bravo que marca la frontera entre México y Estados Unidos y sirve como una fuente de agua y vegetación para la vida silvestre y las comunidades humanas. Sabemos que los seres vivientes que habitan el desierto son increíblemente resistentes ya que viven en lugares adversos como también es verdad que el tejido que lo constituyen es muy delicado. Se dice que una especie es endémica a una región cuando nada más ocurre de una manera natural ahí y el Desierto Chihuahuense cuenta con altos índices de especies endémicas debido al aislamiento genético de muchas de sus vastas subregiones; este rango es un privilegio, pero también destaca lo frágil de la trama de la vida porque el vacío que deja una especie al desaparecer es irremediable y puede acarrear consecuencias lamentables para otras.

El rostro de estas tierras no deja ver inmediatamente su enorme riqueza: hay que tener dispuestos nuestros sentidos para apreciar todo los llamativos colores de las flores de las cactáceas, la diversidad de tonalidades de verdes de su vegetación que la componen los mezquites, yucas, nopales, gobernadora y más plantas, apreciar la pureza de su aire y el suave olor de la gobernadora, sobre todo si es época de lluvias como las recientes, el sentir las espinas que muchas de estas plantas hermosas muchas de estas comestibles y medicinales propias de estos lugares; qué decir de los preciosos ejemplares de animales que se atraviesan a nuestro paso como son los correcaminos, liebres, gatos montes, serpientes y más, que deleitan a nuestros oídos la riqueza de aves canoras que habitan los desiertos como son los cenzontles, gorriones, pájaros carpinteros entre otros que hacen una fiesta a nuestros sentidos por eso los laguneros debemos estar orgullosos que parte de nuestra riqueza geográfica la componen los desiertos que son un ejemplo de vida en la naturaleza donde las noches son frías y sus días son cálidos y se sienten como brasas sobre nuestra piel cuando estamos a pleno sol. Aquí en estos lugares habitados por muchas familias que sobreviven de los recursos de estos sitios como son la lechuguilla, mezquite y la candelilla principalmente; estas familias piden y claman a las diferentes instancias de gobierno que no los dejen en el olvido viviendo en la penuria por estar aislados.

Lamentablemente, la creación de gigantescas conurbaciones donde se concentran los empleos, los servicios y la población, combinada con la deforestación y la creciente demanda de agua y otros planes de desarrollo humano que junto con el saqueo de especies de plantas y animales se convierten en una verdadera amenaza para nuestros desiertos; en los estados en los que está comprendido el desierto chihuahuense; durante todo el presente mes se están llevando a cabo interesantes actividades relacionadas a esta interesante temática.

DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN

Mañana es lunes 16 de octubre fecha en que se conmemora el "Día Mundial de la Alimentación" la cual fue instituida en 1979 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); cada año se elige un lema para esta importante conmemoración y en este año 2023 se acordó como tal "El Agua es Vida; el Agua Nutre, No Dejar Atrás a Nadie", ya que el agua es alimento, energía, es higiene y es fundamental para la vida. Su objetivo es dar a conocer los problemas relacionados con el hambre, así como sensibilizar a todos los pueblos del mundo para fortalecer la solidaridad contra la desnutrición y otros problemas asociados; durante esta celebración se invita a todos los países y especialmente a los países desarrollados a que trabajen y apoyen con los recursos necesarios para erradicar el hambre en el mundo. La alimentación es fundamental para la supervivencia humana, y es un derecho reconocido por la declaración universal de los derechos humanos.

Este año es un año difícil para el mundo por las grandes pérdidas económicas ocasionadas por grandes desastres naturales como sequías, inundaciones, incendios forestales y de campos de cultivo de grandes proporciones, y ahora lo complica aún más los recientes conflictos ocasionados por las guerras que traen consigo hambre y pobreza, especialmente para los países bélicos pero que en si estas guerras afectan a toda la humanidad; esperamos que esta triste situación pase pronto porque el mundo no está preparado para estos reprobables desastres ocasionados por el mismo hombre.

Y recuerde, amigo lector que de las lunas, la de octubre es más hermosa.

