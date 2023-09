El poeta soñó que había escrito el más bello poema de cuantos en el mundo se han escrito.

El poema trataba de cosas importantes: el pan, el amor, la mujer, Dios.

Cuando salió del sueño el poeta se dio cuenta, desolado, de que no recordaba ya el poema. Ni siquiera de uno de sus versos se acordaba, que quizá le habría ayudado a traer a la memoria los demás. El poema se había ido a la región a donde escapan los poemas que no quieren que nadie los escriba.

Volvía a dormir el poeta en la esperanza de volver a soñar. Y soñaba, sí. Soñaba cielos e infiernos, amigos muertos, paisajes nunca vistos. Pero el poema no lo volvía a soñar.

Así sigue el poeta. Soñando sin poder soñar. Por eso vive sin poder vivir. Morirá un día. Todos los hombres mueren, sean o no poetas. Ignoro si después de la muerte encontrará el poema. Me han dicho que en la muerte se hallan cosas que en la vida no se pueden encontrar.

EL RETO DE RENOVAR LAS HABILIDADES EN EL SIGLO XXI

El avance de la tecnología y las necesidades sociales son factores que establecen cuales son las habilidades que se requieren en una época determinada. Las grandes transformaciones suceden porque se derriban barreras que cambian contextos y escenarios que nos impulsan a adaptarnos a los nuevos retos y desafíos que se presentan ante una realidad diferente. Por ejemplo, durante la revolución industrial, el enfoque social y educativo no estaba en cultivar seres humanos, sino en formar trabajadores fabriles en masa y, en ese momento surgieron también avances tecnológicos: la máquina de vapor, la primera fotografía, entre otros. Actualmente, nos encontramos ante el reto de cambiar paradigmas que van más allá de ser sólo tecnológicos y que implican el reconocimiento de lo que somos como seres humanos, en escala individual -potencialidades y talentos-, hasta comprender el impacto que generamos en los demás, es decir en el colectivo y en el entorno que nos rodea. De esta manera, la sociedad se transforma a partir de nuevos conocimientos y surgen nuevas habilidades necesarias para el desarrollo del individuo y otras que, poco a poco llegan a ser irrelevantes y, por lo tanto desaprendemos para reaprender.

Entonces, ¿cuáles son algunas de las habilidades necesarias en el siglo XXI?

Daniel Goleman en el libro Triple Focus menciona tres conjuntos de habilidades básicas para navegar en un mundo cambiante, acelerado, lleno de distracciones y donde además las conexiones entre personas, objetos y el planeta son muy importantes. El primer conjunto de habilidades tiene un enfoque centrado en el autoconocimiento: el desarrollo de la conciencia de uno mismo, la autogestión mental, emocional y física. En este conjunto también añadiría la dimensión espiritual. El segundo conjunto se enfoca en la sintonización con otras personas, es decir la empatía, la compasión y el trabajo colaborativo. Finalmente, el tercer conjunto de habilidades hace referencia a la comprensión del mundo en un sentido más amplio. En resumen, se trata de entender cómo funciona el sistema personal, el del otro y el de todos en conjunto, es decir, el sistema del que todos formamos parte.

A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Entender las consecuencias de nuestras acciones a nivel individual nos conduce a reflexionar en las consecuencias que generamos como colectivo y en un nivel global. Para comprender el "mundo macro" es necesario comprender también el "mundo micro" es decir, el propio y, a partir de ahí, el del otro u otros, así como la conectividad e interdependencia en la que todo convive y subsiste. Las tecnologías no sustituyen estas habilidades, ya que son propiamente humanas, aunque sí pueden mejorarlas y detonarlas sustantivamente. Hemos sido testigos de que a medida que las tecnologías evolucionan, el mundo también lo hace. Sin embargo, los conjuntos de habilidades internas que propone Goleman interactúan de manera muy natural con éstos cambios y transformaciones y aunque el planteamiento del libro Triple Focus se centra en la enseñanza de estas habilidades para los niños, es imprescindible cultivarlas a lo largo de la vida.