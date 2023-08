Recorrió el mundo.

Conoció todos los países.

Supo del pensamiento de sus habitantes.

Observó sus costumbres.

Conoció sus maneras de ser.

Leyó sus libros, sus poemas, los diarios que escribieron numerosos hombres y mujeres.

Estudió sus filosofías.

Examinó sus credos religiosos.

Hecho todo eso regresó a su casa.

Ahí lamentó:

-No me explico por qué los humanos me tienen miedo, si ni siquiera se dan cuenta de mi llegada. Además, los libero de toda inquietud, de todos sus quebrantos y dolores, de todo sufrimiento del cuerpo y del alma.

Así dijo la caritativa muerte.

¡Hasta mañana!...