ADÁN Y EVA COMIERON LA MANZANA.

Felix culpa. Culpa feliz, pues gracias a ellos nosotros podemos comerla también.

Irritado, el Señor los expulsó del paraíso.

Así, el hombre y la mujer conocieron otro paraíso; el del amor.

Adán lo disfrutó con particular deleite, tanto que al terminar de hacer el amor por primera vez le dijo con ansiedad a Eva:

-¿Lo hacemos otra vez?

Preguntó ella:

-¿Estamos casados ya?

-Sí.

-¿Somos ya marido y mujer? ¿Esposo y esposa?

-Sí.

Dijo Eva:

-Entonces no lo hacemos. Me duele la cabeza.

VERANO

El pasado miércoles 21 de junio inició el verano el cual concluirá el próximo 22 de septiembre, este periodo corresponde al hemisferio norte en el que también se encuentra nuestro país.

El verano es la segunda estación del año y la más calurosa, tiene su encanto y características propias como cada una de las demás estaciones, al decir verano nuestra mente generalmente evoca, calor, sol, alegría, verdor en el campo y la ciudad, algarabía y canto de pájaros, la presencia de bellas mariposas, abejas, hermosas flores de encendidos y variados colores con aromas que perfuman nuestro ambiente; verano también es la abundancia de exquisitos frutos que nos regala la madre tierra, por ejemplo aquí en la Comarca Lagunera de los estados de Coahuila y Durango, en ellos disfrutamos del melón, sandía, uvas, higos, mísperos, duraznos, ciruelos, chabacanos, granadas, tunas , cítricos variados y muchos otros frutos, también en verano degustamos de ricas hortalizas que acompañan nuestra diaria alimentación. Verano son esporádicas pero abundantes lluvias, también gran parte del verano disfrutamos ver correr el agua para riego que avanza presurosa por ríos, canales y acequias para bañar las parcelas que juntos transformaran con la tierra, semilla y trabajo en alimentos para la humanidad y el ganado…. Ahhh y por supuesto el verano está asociado con las divertidísimas y añoradas vacaciones.

Es el verano una estación de descanso y reflexión que nos invita a planear y soñar despierto, porque el verano son simplemente días de maravilla que nos exhorta a convivir con la familia, disfrutar de los amigos y vivir en armonía haciendo gozosos nuestros sentidos en este periodo que es propicio para reencontrarnos con nosotros mismos… Verano es viajar por nuestros pueblos, por nuestros campos, nuestras playas y centros recreativos, y conocer también los monumentos y experimentar a vivir más allá de lo que creemos tener como capacidad, de vivir al máximo las aventuras, como escalar montañas, acampar en solitarios bosques, cruzar los ríos, conocer la belleza y quietud de nuestras selvas y desiertos, y apreciar los sonidos que emanan de los animales y de la vegetación, así como el sonido del viento y todo aquello que nos hace sentir vivos y nos mantiene también alertas, el verano es una preciosa estación digna de disfrutar en solitario o en grata compañía de familiares o amigos… Es pues el verano una estación esplendorosa de luz, calor, bonanza, color y alegría que mantiene despiertos nuestros sentidos para vivirlo y disfrutarlo con pasión día tras día; el verano de manera figurada al igual que las personas es una etapa de total plenitud, con la riqueza de sus frutos dados en justo tiempo ni antes ni después, estos frutos que nos ha dado la vida y que se llaman hijos, talentos y porque no también patrimonio, esta es una etapa de gran belleza que se disfruta totalmente antes de llegar a la edad otoñal que también tiene su propia faceta.

A continuación una bella poesía que retrata lo que es el verano.

Gabriela Mistral

Verano, verano rey,

Del abrazo incandescente,

Sé para los segadores

¡Dueño de hornos! Más clemente.

Abajados y doblados

Sobre tus pobres espigas,

Ya desfallecen. ¡Tú manda

Un viento de alas amigas!

Verano, la tierra abraza:

Llama tu sol allá arriba;

Llama tu granada abierta;

Y el segador, llama viva.

Las vides están cansadas

Del producir abundoso

Y el río corre en huida

De tu castigo ardoroso.

Mayoral rojo, verano,

El de los hornos ardientes,

No te sorbas de frescura

De las frutas y las fuentes…

¡Caporal, echa un pañuelo

De nube y nube tendidas,

Sobre la vendimiadora,

De cara y manos ardidas!

Amable lector, le invito a vivir con pasión el verano que recién inicio.

Ante las inclemencias del tiempo en que se incrementó la temperatura ambiental semanas antes de finalizar la pasada primavera, este incremento de temperatura mayor a los 40° C en todo el país y en muchas partes del mundo es solo un aviso de lo que está por ocurrir de manera dramática por no cuidar nuestro planeta que muchas agresiones y de diferentes formas recibe tales como la deforestación, los incendios forestales, el desperdicio de agua, la erosión del suelo y mas que han provocado el calentamiento global, el cambio climático, que han traído desastres como sequias en algunas partes del mundo mientras que en otros grandes inundaciones; con respecto a lo anterior invito a mis gentiles lectores a plantar al menos un árbol, no importa donde solo que pueda darle los cuidados básicos con riego, poda y fertilización si lo requiere, solo los árboles pueden cambiar la adversidad climática que actualmente estamos viviendo y usted amigo junto conmigo ¿Cuántos arboles vamos a plantar? El mundo nos los pide urgentemente.

