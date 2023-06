MEMORIA DEL PRESENTE

Este hombre del retrato, este hombre triste,

es mi padre: Mariano Fuentes Flores.

No están en el retrato sus dolores,

su mansa soledad. Él ya no existe,

murió hace mucho tiempo, pero asiste

todos los días a la cita. Amores

y muertos vuelven siempre como azores

a la percha del alma. ¿Conociste

a mi padre? Yo no. Sólo lo quise.

No se lo dije nunca. No se usaba.

Como hizo con su padre con él hice.

Cuando por su ataúd crucé el abismo

ya era tarde. Hoy que digo: "Yo te amaba",

el hombre del retrato soy yo mismo.

AFA.

EL CALOR Y LOS ANIMALES

Las altas temperaturas que se están registrando en todo el país, que están siendo verdaderamente extremas, han traído consecuencias muy severas para todos los seres vivos, plantas, animales y seres humanos, ello nos obliga a extremar precauciones para evitar descompensaciones por deshidratación y golpes de calor.

Este espacio está dedicado especialmente a la protección de animales ante esta adversa situación y comparto las siguientes recomendaciones.

Para los animales de trabajo en el campo, como son caballos y burros, se recomienda realizar las faenas campiranas lo más temprano posible y se sugiere ponerles un sombrero de paja que pueda protegerles un poco del ardiente sol, es importante darles periodos de descanso, alojándolos en un sombreadero o debajo de un árbol y proporcionarles suficiente agua fresca.

Para el ganado que está alojado en corrales, es muy importante que cuenten con sombreaderos que les den protección de los intensos rayos solares y que cuenten permanentemente con suficiente agua fresca.

Es muy importante vigilar a todos los animales, ya que pueden descompensarse de manera súbita, por lo que su atención deberá ser inmediata.

Para las mascotas como perros y gatos, es importante que tengan un lugar sombreado y que también cuenten con suficiente agua permanentemente.

Ojalá que para aquellos propietarios de caballos o burros que los obligan a trabajar con exceso de carga en estas condiciones de calor extrema, Dios les dé un poco de bondad y trabajen a estos animales en condiciones más favorables, velando por su vida y su salud, recordando que ellos les ayudan a llevar el sustento a su hogar.

Recordemos que los animales son seres vivos y que sienten y aunque no hablan, su conducta nos indica su estado de salud, como el caso actual que por calor los animales suelen estar inquietos, irritables y como en el caso de los perros, estos suelen jadear constantemente.

Todos los animales, por el hecho de estar vivos y nosotros sabedores que ellos sienten, merecen nuestra consideración y respeto, y sobre todo por estar bajo nuestra responsabilidad es que debemos velar por su vida y su salud.

En lo particular, me indigna y me entristece todo acto de crueldad y maltrato hacia los animales, porque existen muchas personas que tienen sometidos a los animales, ya sea amarrados o encadenados como el caso de los perros, y también a las aves, a las cuales tienen enjauladas donde estas cuentan con un mínimo de espacio para su movilidad, qué tristeza el ver aves con unas alas hermosas para volar y no pueden porque están privadas como si hubiesen cometido un delito... En fin, son muchos los actos de crueldad realizados por humanos insensibles en contra de indefensos animales, ojalá que las autoridades juntamente con las asociaciones protectoras de animales, pongan fin a quienes abusan de los animales al tenerlos en condiciones desfavorables, porque es un acto de crueldad y debe castigarse.

Les recomiendo a todos mis amables lectores que dentro de lo posible, pongan recipientes con suficiente agua en las banquetas para todos los perros que deambulan por la ciudad en busca de agua y comida, no los maltratemos, pues estos animales están sufriendo mucho, ayudémoslos al menos con agua y comida ante este clima de extremo calor, hagamos la vida de los animales más placentera, recordemos que los sombreaderos y agua son fundamentales.

Por favor plantemos muchos árboles, que son los únicos seres vivos que pueden ayudarnos a regular el ambiente, especialmente el cambio climático y así tener mejores condiciones de vida para todos los habitantes de este planeta Tierra, si tenemos más árboles habrá menos calor, juntos todos a plantar árboles.

DÍA DEL PADRE

Hoy es domingo 18 de junio y estamos celebrando en México el "Día del Padre", el cual se festeja en nuestro país cada tercer domingo del mes de junio, cada país tiene su propia fecha para honrar a este maravilloso ser, que al igual que la madre, juntos son dadores de vida y pilares de la familia.

Decir padre es sinónimo de autoridad, amor, respeto, fuerza, sustento y ejemplo de valores; ser padre no significa estrictamente que es el que da vida, pues existen hombres extraordinarios que sin ser los padres biológicos dan todo y de manera desinteresada a personas que han aceptado como hijos y les dan todo a cambio de nada. Casi siempre detrás de un rostro duro y poco amable se esconde un hombre que es un mar de amor y ternura, en el cual todo sacrificio es poco por el bien de sus hijos.

Este día que sea digno de un gran festejo para el padre y que sirva sobre todo de reflexión para aquellos que tienen la dicha y la fortuna de tener a su padre aún con vida, porque cierto es que quien tiene a su padre, lo tiene todo.

El próximo miércoles 21 de Junio inicia el Verano en el hemisferio Norte, tema del cual trataremos la próxima semana Dios mediante.

FELIZ DÍA DEL PADRE

Recuerden que lo importante no son los regalos ni el banquete sino lo que está alrededor de la mesa que es la familia.

COMUNICAR ES SERVIR