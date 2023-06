CÁNTAME LA CANCIÓN.

Ella en su lecho, junto a ella yo, se la cantaba con voz queda:

"Podrá secarse el mar, y apagarse la luz de la luna en el cielo. / Podrá haber un diluvio tal vez que presagie el final. / Los años pasarán, y las nieves vendrán a teñir nuestras sienes, / y el amor que me das y te doy seguirá siendo igual. / Dios, que ve sinceridad en nuestro gran amor, nos da la eternidad. / Él bendice nuestro amor, y hace de los dos un solo corazón. / Podrá secarse el mar, y apagarse la luz de la luna en el cielo, y el amor que me das y te doy seguirá siempre igual".

Ya casi no podía hablar, pero su mirada, su suave sonrisa, la tibieza de su mano en la mía, me lo decía todo. Cuando durante 60años un alma ha ido por el camino con otra alma, el silencio dice lo que las palabras no pueden decir.

María de la Luz.. Su nombre fue el de la Señora, su luz la del Señor. La fe me dice que ya está con ellos. Me llevó de la mano por la vida como se lleva a un niño ciego. Vendrá otra vez a tomarme de la mano. Aquí la esperaré.

¡Hasta mañana!...