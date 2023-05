Cuando dices mi nombre, amor, se vuelve música.

Cuando me miras es como si me miraran los cielos y la tierra.

Sonríes y sonríe el mundo. Estás triste y el mundo siente ganas de llorar.

Ahora que no te miro soy un ciego. Ahora que no te escucho soy un sordo. Hace unos minutos no te veo: es una eternidad. Hace unos minutos no hablas; el universo ha enmudecido.

Toma mi mano para no perderme.

Guía mis pasos para hallarme.

Eres todo para mí, que soy la nada.

Existe el amor, amor, porque tú existes.

Porque tú existes existe también Dios.

¡Hasta mañana!...