En las sobremesas de la casona del Potrero no se habla nunca de política ni de religión.

Son, entonces, sobremesas educadas y pacíficas.

La otra noche, por excepción y por ser en Coahuila tiempo de elecciones, doña Rosa contó de la vez que don Abundio su marido se postuló como candidato a comisario ejidal.

-Su adversario -relató- era un muchacho de mucha labia, popular, al que apoyaba el líder agrario. Su triunfo en la elección era seguro. Pero Abundio les pidió a todos los ejidatarios su número de calzado: fue a Saltillo y les compró un par del color que le habían dicho. Regresó al Potrero y le dio un zapato a cada uno de los que iban a votar. Les dijo:

-Te daré el otro si gano la elección.

Los electores eran 65. Abundio sacó 64 votos. Y decía:

-Yo, por modestia, no voté por mí.

Don Abundio se atufa al oír la narración. Masculla:

-Vieja habladora.

Doña Rosa figura con índice y pulgar el signo de la cruz, se lo lleva a los labios y jura:

-Por ésta.

POBREZA, DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN.

En la materia Desarrollo, Pobreza y Exclusión que se imparte desde el Área de Reflexión Universitaria en Ibero, compartíamos sobre el tema de la pobreza, y como esta situación de escasez o carencia, obliga a muchas personas a migrar, o a vivir de manera limitada, ya que son muchos los factores que envuelve a las personas en situación de pobreza, y que desafortunadamente las personas con mayor vulnerabilidad de la pobreza son las mujeres, niñas, adolescentes y las personas de la tercera edad; y como la violencia de género contra las mujeres se encrudece cuando éstas viven en escenarios de pobreza, y ante tal situación son víctimas de violaciones sistemáticas, generando interseccionalidad entre las personas y llevando a un estado especial de riesgo.

Parece imposible imaginar en que en la actualidad existan millones de personas en pobreza extrema, según el Banco Mundial, señala que casi la mitad de la población mundial, es decir 3400 millones de personas, aún tiene grandes dificultades para satisfacer necesidades básicas como la salud, la educación y el acceso a agua y saneamiento. Referente a América Latina, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), señala que para el 2021, datos mas recientes pasó de 81 a 85 millones de personas en situación de pobreza. En México existen 66.6 millones de personas en pobreza; según INEGI.

La Agenda 2030 sus principales Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo; menciono los de mayor relevancia; 1. Poner fin a la pobreza, 2. Hambre cero, 3. Salud y bienestar y 4. Educación de calidad.

Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; PNUD emitió tres desafíos y soluciones para el desarrollo ante un conjunto de necesidades de desarrollo básicas; igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y niñas, y garantizar la protección de los derechos humanos.

Estos objetivos y desafíos que plantean tanto la Agenda 2030 como el PNUD, difícilmente nuestro país los podrá cumplir; más de 66.6 millones de pobres en México, un sector salud de mala calidad, en el cual se han hecho inventivas por parte del gobierno federal para señalar que el servicio de salud es de mayor calidad; en la realidad, no hay medicamentos de los más comunes, no hay medicamentos para niños con cáncer, no hay atención médica humana ni técnica, en cuanto a garantizar los derechos humanos, basta revisar las cifras de más 110 mil personas desaparecidas, ¿cómo garantizar los derechos humanos?, con más de 2,807 feminicidios hasta el 2022, en cuanto a la educación de calidad, la SEP está más preocupada por incluir en los programas cuestiones de género que ofrecer una educación de calidad. Así que la pobreza, la desigualdad y la exclusión en nuestro país seguirá encrudeciéndose.