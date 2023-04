HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO.

El Señor hizo a la cebra.

La cebra le preguntó a Adán:

-¿Soy blanca con rayas negras, o negra con rayas blancas?

El hombre se rascó la cabeza, desconcertado, y respondió:

-Caramba. La verdad, no sé.

En seguida la cebra le preguntó a Eva:

-¿Soy blanca con rayas negras, o negra con rayas blancas?

La mujer se rascó la cabeza, desconcertada, y respondió:

-Caramba. La verdad, no sé.

Entonces la cebra le preguntó al Creador:

-¿Soy blanca con rayas negras, o negra con rayas blancas?

El Creador se rascó la cabeza, desconcertado, y respondió:

-Caramba. La verdad, no sé.

"DIA DE LA TIERRA"

El próximo sábado es 22 de abril y en esta fecha se conmemora el DIA DE LA TIERRA; esto nace en el año de 1970 y se instauro esta fecha para concientizar a la población de los problemas que afectan al mundo; La Organización de las Naciones Unidas; reconoce que la tierra y sus ecosistemas son el hogar de la humanidad y de todos los seres vivos.

El Día de la Tierra es un día meramente ciudadano y no es una fecha más en el calendario ecológico sino que es un día para reflexionar y tener conciencia de la forma en que estamos agrediendo a nuestra madre tierra acciones, tan graves como lo es la contaminación de la tierra, agua y aire, la deforestación, la perdida de especies animales y vegetales, la erosión del suelo, el uso indiscriminado de plástico y mas que se han revertido con graves consecuencias para todos los habitantes de este aun hermoso planeta llamado TIERRA, consecuencias como, el cambio climático, escasez de agua, terremotos, incendios forestales y más que hacen que nuestra tierra está agonizando por nuestra irresponsabilidad… BASTA!! Urge la inmediata participación de todos los hijos de esta madre tierra porque recordemos que este lugar no es nuestro, sino lo tenemos prestado de las futuras generaciones, recordemos nuevamente que nuestro tránsito por este mundo es efímero y en este breve paso debemos de dejar huella para bien nuestro, de nuestros hijos, nuestros nietos y todos los que atrás vienen, tenemos que dejarles un legado de riqueza en este lugar donde sea placentero vivir, donde tengamos aire puro que respirar donde el agua sea apta para tomar en donde los mares sean cristalinos y las especies que ahí vivan no tengan que morir por nuestra causa, la tierra un lugar donde veamos las flores de muchas formas y colores y abunden aves, abejas y mariposas, e infinidad de animales silvestres que Dios en su infinita misericordia creo para hacer de la tierra un hermoso lugar para vivir con mares, ríos, lagos, montañas, y todo enmarcado con un sol radiante, hermosas nubes y un límpido cielo azul donde abunden los pastos y los alimentos… ESTA ES NUESTRA MADRE TIERRA. Que como toda madre nos da todo a cambio de cuidarla.

A continuación una canción cruda pero real que de no cuidar la tierra sus efectos agudizaran; esta melodía cuya letra es de Leonel García y Gloria Trevi, e interpretada por Gloria Trevi, les sugiero apreciarla en video

Y AHORA TE SORPENDES

Fui para ti, un haz de sol,

cálida brisa en tu piel...fresca cascada,

y yo te di los colores de un bosque en abril

y mis frutos de un busto sutil, una estrella de mar

y mi aroma de tierra mojada.

y a ti, te dio por volverme cenizas

por arrancar de raíz tanta vida,

por contaminarme del cielo hasta el suelo

corrompiendo el aire hasta hacerlo veneno

y ahora te sorprendes, con el trueno de mi voz,

el diluvio de mis ojos y mi amor en extinción

y ahora te sorprendes, porque todo se acabó,

te sacude un terremoto ahora que te digo adiós

fuiste tú no, fui yo.

pues yo te di una aurora para compartir, una estrella

ha para pedir un deseo para ti,

no había nada que yo te negara

y a ti te dio por hacerme pedazos,

por ensuciarme el futuro el pasado,

por contaminarme del cielo hasta el suelo

corrompiendo el aire hasta hacerlo veneno.

Finalmente deseo compartir esta bella reflexión la cual dedico para mis amables lectores y muy en especial para mis amigos productores del campo por el contenido del mensaje

EL DECIMO MANDAMIENTO

"Heredarás tu santa tierra como su fiel sirviente, conservando de generación en generación sus recursos y su productividad. Salvaguardarás tus campos de la erosión, evitarás que se sequen las aguas vivientes de tu heredad, protegerás tus florestas de la desolación y tus colinas del excesivo pastoreo por los rebaños, de manera que tus descendientes puedan disfrutar de eterna abundancia. Si fallares en esta servidumbre a la tierra, tus heredades fructíferas se convertirán en campos pedregosos y estériles y en barrancas inaprovechables, y tus descendientes disminuirán y vivirán en la pobreza o desaparecerán de la faz de la tierra."

WALTER C. LOWDERMILK

QUIEN FUE ESCRITOR Y CONSERVADOR DEL SUELO Y AMBIENTTALISTA DE ORIGEN NORTEAMERICANO (1888-1974)

"LA TIERRA ES INSULTADA Y OFRECE SUS FLORES A CAMBIO

RABINDRANATH TAGORE (POETA BENGALI)

Ayer sábado 15 de abril se conmemoro el 66 aniversario luctuoso de Pedro Infante, el ídolo del Cine de Oro Mexicano y también de su maravillosa voz al interpretar la música mexicana, quien falleció el 15 de abril 1957 en Mérida Yucatán, hoy a 66 años de su partida le recordamos con su música inmortal tales como, La Casita, Mi Cariñito, La Calandria, Las Mañanitas, y otras ya que se sabe que grabo 310 canciones y 60 películas entre las más famosas Escuela de Vagabundos, Amor Indio, Los Tres García, et, gracias a Pedro Infante por su gran legado artístico para los mexicanos.

COMUNICAR ES SERVIR

La política es actividad demasiado seria

Quien no la entiende, le va como en feria;

Que se dedique mejor a otra cosa:

Pues la política es rara y caprichosa.

Hay políticos pobres y pobres políticos

Los primeros son capaces y servidores,

Trabajan por el Distrito y sus electores;

Los segundos ineptos y se hacen ricos;

Dónde está el secreto de esta cosa?

Lo dije: la política es excéntrica y veleidosa.