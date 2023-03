LOS APARECIDOS NO CREEN EN MÍ, POR ESO NO SE ME APARECEN.

Todos han visto "bultos" en la casona del Potrero. El único bulto que a mí me ha tocado ver es el que refleja el espejo de siete lunas del ropero cuando paso frente a él.

Últimamente, dicen, el espectro de doña Luisa de la Peña y Peña ha vuelto a salir de las sombras en que mora y se pone a coser en la máquina Singer del cuarto de costura. Ella se fue del mundo ya hace un siglo, pero regresa a hacer el vestidito de primera comunión para una niña que tuvo y que murió a los pocos días de nacer.

Yo no creo en esas cosas, igual que en muchas otras. Y sin embargo hay noches, lo reconozco, en que escucho el acompasado ruido de la Singer, cuyo compás se asemeja tanto al de alguna música de Bach. Al día siguiente veo que el carrete de hilo, que estaba completo, no tiene hilo ya.

Ni siquiera eso me hace creer. No es que sea incrédulo o descreído, lo que pasa es me falta la imaginación que se necesita para creer.

¡Hasta mañana!...