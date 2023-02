HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

La verdad es que en la lucha entre el arcángel y el demonio ése salió al fin vencedor. Si hubiera triunfado el arcángel no habría mal sobre la tierra, y vaya que lo hay.

El diablo anda suelto, como decían las abuelas cuando soplaba un viento oscuro que levantaba remolinos de polvo a las alturas.

Yo no le tengo miedo al diablo. Mayor temor me causan mis demonios interiores. Pero no me gustaría topármelo. Le llaman "el tentador", y yo soy presa fácil de las tentaciones. A lo mejor me invitaría una copa. Y se la aceptaría, sobre todo porque del otro lado no puedo esperar una invitación igual.

Soy hombre débil, lo confieso. ¿Habrá alguno que no lo sea? Pero mis culpas son amorosas. Todo lo que hago lo hago por amor. Incluso amo por amor. Si alguna vez me topo con el arcángel le invitaré una copa. Espero que me la acepte, para no tener que ir a tomármela, por amor también, con la competencia.

CENTENARIO DE LA NARRO

El próximo sábado 4 de marzo del presente año, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) estará cumpliendo sus primeros 100 años de brindar educación universitaria enfocada al campo

La universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) es una institución de educación superior de carácter público con sede en el municipio de Saltillo, en el estado de Coahuila, México, hoy también en la ciudad de Torreón, Coahuila y también en Cintalapa, Chiapas. Fue fundada el 4 de marzo de 1923 en la localidad de la antigua Hacienda de Buenavista, en el municipio de Saltillo, Coahuila. La universidad Autónoma Agraria Antonio Narro es una de las universidades más importantes referente a la Agricultura en América Latina.

Todo lo anterior no hubiera sido posible sin la participación fundamental de Don Antonio Narro Rodríguez, quien fue un hombre visionario y un gran filántropo.

Don Antonio Narro nació el 4 de febrero de 1840, en la ciudad de Saltillo, falleció el 24 de septiembre de 1912 y en su testamento donó sus bienes para la creación de una escuela de agricultura en su hacienda de Buena Vista, al sur de la ciudad de Saltillo, ante notario público destinó 70 mil pesos y otra considerable cantidad de parte de su hermana Trinidad Narro, para establecer una escuela para alumnos de escasos recursos, esta escuela comenzó en su hacienda Buena Vista, la cual comprendía poco más de 4 mil hectáreas, que significan una inmensa fortuna en lo económico pero sobre todo por la riqueza educativa que se ha generado en el país, que ha formado un gran número de profesionistas dedicados al campo y que muchos de ellos trabajan y radican incluso en el extranjero, donde han desarrollado actividades extraordinarias relacionadas al campo.

Durante este centenario, la Universidad Autónoma Agraria Antonio ha vivido importantes procesos para llegar a ser lo que es hoy, una institución completa con importantes carreras como ingenieros agrónomos con diferentes especialidades dentro de las que se encuentran

Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Agrónomo en Horticultura, Ingeniero Agrónomo Parasitólogo, Ingeniero en Agroecología, Ingeniero Agrónomo en Irrigación, Ingeniero en Procesos Ambientales, Ingeniero Agrónomo en Producción, Ingeniero Forestal, Ingeniero Agrónomo Zootecnista, Ingeniero en Ciencia y Tecnología de Alimentos, Ingeniero Agrónomo en Desarrollo Rural, Licenciatura en Economía Agrícola, y otras más... Además de la carrera de Médico Veterinario Zootecnista. Esta última solo se imparte en la Unidad Laguna.

Cabe agregar que esta prestigiada Universidad inició en la ciudad de Saltillo y después también creció y hoy tiene también un plantel en la ciudad de Torreón, Coahuila, y otro más en Cintalapa, Chiapas

Muy orgullosa me siento de haber estudiado la carrera de Médico Veterinario Zootecnista en esta gloriosa Universidad en La Unidad Laguna, que tiene también su propia historia de desarrollo y grandeza

Muchas gracias a mi "Alma Terra Mater", por el privilegio de permitirme estudiar en sus benditas aulas, que nos dan el conocimiento necesario para abrirnos paso ante la vida con esta hermosa carrera, que me ha llenado de grandes satisfacciones

HONOR A QUIEN HONOR MERECE VIVA LA UAAAN EN SU CENTENARIO.

"PLANTA Y CRÍA, Y TENDRÁS ALEGRÍA", "ABRIL LLOVEDERO, LLENA EL GRANERO", "CON EL AGUA DE MAYO, CRECE EL TALLO"

