HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

La eternidad tiene una especial característica: es eterna.

Pasan millones y millones de años, y para la eternidad no ha transcurrido ni un segundo: sigue siendo eterna.

Dios es también eterno, lo mismo que la eternidad.

Dormita a veces, y cuando vuelve a abrir los ojos la eternidad ni siquiera ha parpadeado.

Yo no conozco la eternidad. He conocido varios amores eternos, eso sí, pero la eternidad no la conozco.

Imagino que Dios mira a los hombres -y a las mujeres también, claro- y le dice con tono sombrío al Espíritu Santo:

-Los envidio.

Le pregunta el Espíritu:

-¿Por qué?

Responde el Señor:

-No son eternos.

¡Hasta mañana!...

VIVIR

Estamos aún disfrutando de los inicios de un nuevo año, que como siempre son con mucha ilusión, tratando de cumplir los propósitos que nos fijamos como meta para este precioso año 2023; sin embargo debemos aprender a vivir cada día como si fuera el último de nuestra vida, al ir deshojando nuestro calendario, con el propósito de cada día ser más felices y no solo eso, sino también hacer felices a quienes nos rodean… esa es nuestra misión en la vida.

Como humanos solemos ser imperfectos y el orgullo, el rencor, la indolencia, la apatía y la indiferencia son algunos de los defectos que nos impiden ser plenamente felices… cierto es que en el diario acontecer de nuestra vida nos encontramos con personas que nos lastiman, le invito amable lector a que sigamos nuestro camino y evitemos a quienes nos dañan, busquemos personas afines, amigos de verdad, continuemos siempre adelante… pero sí, también valoremos lo que Dios nos ha dado, especialmente a la familia, cuidémosla mucho porque es lo más grande y sagrado que poseemos, a los vecinos y amigos tenemos la oportunidad de escogerlos pero a la familia no, eso es un precioso regalo de Dios.

Hoy es un bello día que hizo el Señor y propicio es que meditemos nuestra relación con los más cercanos, nuestros seres queridos, es decir nuestra amada familia… si te han herido tus hijos, tu esposo, o quizá tus padres; por lo anterior practique el perdón y vera que se sentirá ligero de equipaje… porque hay que saber vivir este maravilloso regalo que a muchos les fue negado, y para quienes tenemos la fortuna de vivir, dispongámonos y abramos este regalo con deleite día a día para disfrutarlo, pintándolo del color del amor, de la alegría, del optimismo, de la fe y la esperanza, de ser mejor cada día para tener el éxito que a nuestro modo todos anhelamos y si es en compañía… pues qué felicidad la nuestra… deseo de corazón que sus propósitos se vean realizados pero recordemos que los mejores son los propósitos diarios, como los aplican los grupos de AA, en el cual practican "SOLO POR HOY" y de esta manera se llegara lejos, ¿no lo cree usted así? Finalmente les invito a que abracen sus ideales y sus propósitos pero sobre todo abrace a su compañero o compañera y a todos sus seres queridos y dígales cuánto les ama.

Le invito a que juntos meditemos la siguiente poesía, que no es para ponernos tristes, sino para valorar y cuidar a quienes amamos:

(GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ)

Si supiera que esta fuese la última vez

que te veo salir por esa puerta,

te daría un abrazo, un beso

te llamaría de nuevo para darte más…

Si supiera que esta fuera la última vez

que voy a oír tu voz,

grabaría cada una de tus palabras para poder oírlas

una y otra vez indefinidamente…

Si supiera que estos son los últimos minutos que te veo,

te diría te quiero,

y no asumiría tontamente

que ya lo sabes.

Siempre hay un mañana y la vida

nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien,

pero por si me equivoco

y hoy es todo lo que nos queda,

me gustaría decirte cuánto te quiero,

que nunca te olvidaré…

CABAÑUELAS

La semana anterior en este espacio se trató lo de las cabañuelas a manera de introducción, como ya se mencionó, las cabañuelas por muchos años fue la forma para predecir el tiempo de manera anticipada mes por mes y esta práctica se realizaba al iniciar el año, es decir, en el mes de enero.

Es muy interesante este tema considerando que el conocimiento de las cabañuelas es ya meramente cultural, puesto que se desconocen y ya no se practican porque el cambio climático y el calentamiento global han hecho que pierdan precisión, pero sobretodo los avances tecnológicos; sin embargo culturas actuales como la de los mayas la siguen practicando de una manera muy completa y precisa y es que la realizan con tanta pasión con resultados sorprendentes, ellos al inicio de cada año realizan una reunión cumbre para tratar el maravilloso tema de las cabañuelas y la predicción del clima para el presente año, y entre los asistentes ellos aportan sus conocimientos, experiencia, pero sobretodo dan seguimiento al comportamiento integral de la naturaleza como lo son las lluvias, vientos, floración, migración, y comportamiento de los animales durante el año anterior… en fin todo esto es una grandiosa reunión en donde cada uno aporta lo mejor para llegar a una conclusión, como lo fue las evidencias dejadas por la naturaleza en el año 2021 y que sirvieron de base para las predicciones en las que las sequías en el país fueron acertadas.

Ojalá que la humanidad volviésemos a estar en ese precioso vínculo hombre-naturaleza, en el que todos estamos entrelazados, porque todos somos parte de ella y volver como nuestros ancestros a reconocer los mensajes que nos dan los animales, las plantas y los astros.

Y como siempre al finalizar, una bella reflexión para meditar:

"Ir juntos es un comienzo, mantenerse juntos es un progreso, trabajar juntos es el éxito." Henry Ford, empresario y emprendedor estadounidense, fundador de la compañía Ford (1863-1947).

Hagamos que se cumplan nuestras metas en este hermoso año 2023.

FELIZ DOMINGO PARA TODOS

COMUNICAR ES SERVIR