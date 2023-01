DON ABUNDIO FUE EL PRIMERO QUE VIO AL DIABLO.

-Anda cerca de la poza donde se bañan las mujeres -contó en aquel entonces-. No es como el de la lotería. Es un señor muy educado. Me saludó con mucha cortesía y me dijo que iba a andar siempre rondando por ese lugar, pues el Potrero le gustaba mucho y ya no se iba a ir de ahí.

Hace unos días, después de bebernos un par de copas de mezcal, o tres o cuatro, el viejo me dijo la verdad:

-Inventé esa patraña porque los hombres se escondían en el carrizal para ver a las mujeres cuando se bañaban. Desde que les dije que por ahí andaba el diablo dejaron de ir.

Le pregunté, escéptico:

-¿Y entonces por qué las mujeres siguen yendo a bañarse en la poza, si por ahí anda el diablo?

Me respondió:

-Ellas no le tienen miedo.