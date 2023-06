'Militantes han sido acosados y detenidos'

Evaristo Lenin Pérez Rivera, candidato a la gubernatura del Estado de Coahuila por la coalición "Rescatemos Coahuila, denunció que militantes y simpatizantes de Unidad Democrática de Coahuila (UDC), han sido acosados y detenidos por autoridades de seguridad estatal en las regiones Laguna y Centro.

También refirió que, a unas horas de iniciada la jornada electoral, se le reportaban situaciones habituales como retraso en la apertura de casillas por la falta de funcionarios, que no se presentaron, estableciendo que no se tiene reportes de situaciones delicadas de violencia; sin embargo, sí fue enfático en referir el actuar de las corporaciones estatales de seguridad.

Además de referir que la autoridad electoral cometió omisiones graves, al no hacer una promoción de la campaña, del proceso electoral; además de manifestar que no entienden porque no hubo una promoción de la participación ciudadana, considerando que se tiene un presupuesto para ello y además de señalar la situación de la cancelación del uso de las urnas electrónicas al finalizar las campañas electorales.

"Sí, hostigamiento de policías municipales de Francisco I. Madero, de Frontera, gobernador por MORENA y también de la policía estatal, que ha estado deteniéndonos a gente en San Pedro, Matamoros y Torreón; aquí en Acuña no hemos tenido información en el norte; pero si hay un acoso y un hostigamiento, estar deteniendo a la gente", indicó Pérez Rivera.

El candidato de a coalición "Rescatemos Coahuila" puntualizó que las detenciones fueron por algunos minutos, estableciendo que las autoridades han estado realizando revisiones sin justificación alguna, muy exhaustivas, en vehículos, en las ropas y en algunos casos, pretendieron trasladarlos ante el ministerio público.

"Que, porque están usurpando funciones, cuando era el que estaba entregando los nombramientos a los funcionarios de casilla", indicó el candidato.