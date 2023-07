Miguel Herrera explota contra Montecinos

Aunque Miguel Herrera ha dicho que está tomando terapia para no salirse de sus casillas.

Pues esta no está dando mucho resultado ya que volvió a perder las formas al tirarle con todo al chileno Joaquín Montecinos, quien era su jugador en Tijuana y que ahora juega en Querétaro.

El chileno no pudo destacar con los Xolos y hace algunos días dijo que no rindió en los con los fronterizos porque la comida le hacia daño y porque la ciudad no llenaba las expectativas.

"No deberíamos estar escuchando a un tipo que se vaya tirando mierda de un lugar, un lugar que lo acogió y lo trató bien", dijo al término del juego entre los Xolos y el Necaxa.

Herrera dijo que Montecinos, "no fue tan relevante y llegó como la contratación bomba".

Si está enojado, "porque se fue, tendría que estar enojado conmigo, no con la ciudad ni con el equipo".

Además, "yo lo tenía en cuenta, pero él se comenzó a mover para salir, entonces que se calle la boca y se ponga a trabajar, si es buen jugador que lo demuestre".