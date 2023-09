Migrantes de Venezuela relatan su tránsito por México para llegar a Estados Unidos

Kenia López, una joven de 22 años, originaria de Venezuela, llegó la mañana de este miércoles a Piedras Negras y de inmediato se dirigió al río Bravo para cruzarlo y llegar a los Estados Unidos; junto con su pareja, su hija de cinco años, su cuñado y su compadre.

Momentos antes de ingresar a las aguas del citado afluente, relató que salieron de Venezuela desde hace casi dos meses y que su tránsito ha sido fuerte, pero no imposible y para un mejor futuro; recordando que la situación en Venezuela no es un secreto.

"Por la economía, la comida, la corrupción, la política. Si tú no estás en la política, haciendo lo malo no vas a tener para comer, no vas a tener pa’ nada, no vives", fue lo que manifestó la joven venezolana quien manifestó ser estilista.

Los migrantes salieron de Venezuela desde hace casi dos meses. (Foto: RENÉ ARELLANO / EL SIGLO COAHUILA)

Otros de los acompañantes de Kenia López, refirieron que se dedicaban a la construcción, otro a la política en la pega de volantes, uno más en actividades deportivas.

"Seguir pasando, seguir y hacer pa´ un mejor futuro para nuestras familias", fue lo que manifestó uno de los migrantes venezolanos al cuestionarle sobre su sentir al momento de encontrarse a unos metros de su objetivo: los Estados Unidos.

"Lo logramos", fue otra de las expresiones.

"Paz porque la migración mexicana se porta muy mal con el migrante", fue otra de las manifestaciones.

Los viajantes externaron la situación complicada por la que atraviesa Venezuela. (Foto: RENÉ ARELLANO / EL SIGLO COAHUILA)

Por lo que procedieron a relatar que la actuación de los agentes de migración que los regresan, les gustan que caminen, pero que no les gusta que paguen pasaje; aseguran que pagan pasaje, les bajan del autobús y les roban el dinero. Precisando que desde que entran a México hasta este punto, se comportan de la misma manera.

Adicional a lo anterior, señalaron que llegaron a esta frontera norte de Coahuila en ferrocarril, llegando a Monterrey, de donde los bajaron y luego se trasladaron a Torreón; para luego subir a otro tren para llegar hasta esta franja fronteriza.