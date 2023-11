Miércoles, con frío y posibilidad de lluvias

Se mantendrá el cielo medio nublado en la región lagunera durante este miércoles y hay posibilidades de lluvia; se prevé una mayor disminución en las temperaturas para jueves y viernes, de hasta 4 a 5 grados centígrados en las mínimas.

Este martes se registraron 12 grados centígrados como temperatura mínima en Torreón, Lerdo y San Pedro.

De acuerdo al reporte climatológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el sistema frontal número 11 se extiende desde el sur de Coahuila hasta el norte de Veracruz, provocando incremento en la velocidad del viento y un descenso en la temperatura sobre el noreste del país.

Una vaguada polar y la masa de aire frío que impulsa al sistema frontal número 11 ocasionan temperaturas de frías a muy frías, con cielo de nublado a medio nublado, sin lluvias, sobre el norte del territorio nacional.

En la Comarca Lagunera se espera ambiente frío por la mañana y templado a frío por la tarde, viento moderado a fuerte, con cielo medio nublado, temperaturas máximas de 11 a 12 grados centígrados por la tarde y mínimas de 8 a 11 grados por la mañana de este miércoles.

Para los estados que conforman la Mesa del Norte, Conagua pronostica cielo de medio nublado a nublado durante el día, ambiente matutino de frío a muy frío con probabilidad de heladas en Chihuahua y Durango, y durante la tarde habrá ambiente de frío a templado. Se prevé la caída de aguanieve o nieve en Chihuahua, Coahuila Durango, Nuevo León y Zacatecas. Se espera viento de dirección variable con rachas de 70 a 90 km/h en Chihuahua y Durango, así como rachas de 50 a 70 km/h con tolvaneras en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.

Entre las recomendaciones, está el mantenerse informados a través de los medios masivos de comunicación y redes oficiales sobre el pronóstico del tiempo y avisos de alerta por frentes fríos, en especial si se pronostican heladas y nevadas.

Evita intoxicaciones por el uso de carbón, leña y gas como fuentes de calefacción en el interior de las casas habitación. Verifica que en tu casa no tengas filtraciones de aire, sella puertas y ventanas con cinta adhesiva u otros materiales similares. Abrígate con ropa adecuada (gorro, bufanda, tapabocas, guantes, chamarra, etc.) y permanece dentro de lo posible en lugares cerrados.

Bebe líquidos calientes y consume alimentos ricos en carbohidratos (energía), como pan, tortillas, chocolates y grasas, y vitaminas "C" (cítricos, ciruelas, guayaba, piña, etc.). Si los materiales con que está construida tu casa son láminas, madera y cartón, entre otros, identifica el Refugio Temporal más cercano y, en caso de requerirlo, trasládate hacia éste. Informa a las autoridades competentes y procura especial cuidado a los grupos o personas vulnerables (menores de edad, adultos en plenitud, enfermos, personas con capacidades diferentes y en situación de calle, etc.) para su atención.

Si padeces enfermedades respiratorias o cardiacas, evita las corrientes de aire frío y salir a zonas frías. Evita incendios, no sobrecargues las tomas de corriente eléctrica con aparatos eléctricos.