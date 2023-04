'Mi único deseo es abrazarte, papá'; el último mensaje de Julián Figueroa antes de morir

A primeras horas de este lunes se dio a conocer la lamentable noticia de la muerte del cantante Julián Figueroa, hijo del difunto Joan Sebastián y Maribel Guardia.

Julián fue encontrado inconsciente en su cuarto sin aparentes signos de violencia, según lo dio a conocer la misma actriz en un comunicado emitido en redes sociales.

A sus 28 años de edad, de acuerdo a la información emitida por médicos, Julián sufrió de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

Justo un día antes, Figueroa había dedicado un mensaje a su padre por su aniversario de nacimiento, expresando su sentir ante la falta de Joan Sebastián, quien falleció el 13 de julio del 2015.

"Que despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades… aquí les va. Vituperan los fanáticos VIVA EL POETA DEL PUEBLO, pero a mí me me importa un bledo SOLO QUIERO A MI PAPÁ. Al demonio con los grammys con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más. Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mi", señaló en la publicación de Instagram donde compartió una foto de él junto a su padre.