'Mi privacidad fue invadida', Britney Spears explota y le pone un alto a sus fans

Britney Spears está enojada con sus fans luego de que llamaran a la policía para alertarla falsamente sobre Britney y su estado mental, pues varios cibernautas, admiradores de la llamada "princesa del pop", se preocuparon cuando la cantante cerró su cuenta de Instagram.

La alerta de varios de sus seguidores se dio no solo por el cierre de su cuenta de Instagram, donde es muy activa, sino porque desde hace varias semanas la intérprete de "Toxic" ha compartido extraños mensajes que van desde semidesnudos, fotos sin sentido, y hace unos días se cambió el nombre por el de una película con trama asesina.

Hace dos semanas, corrió la noticia de que Spears protagonizó un momento maníaco en un restaurante, donde se encontraba con su esposo Sam Asghari, quien se mostró molesto con su esposa cuando ella empezó a pronunciar palabras y mensajes que nadie pudo entender.

Britney estaba sometida a una tutela a cargo de su padre, y aunque él sigue diciendo que todo lo que hizo fue por el bien de su hija, ella ha relatado varias anomalías y abusos por parte de sus padres y su hermana; 13 años después de este episodio, Spears recuperó su libertad, que hoy nuevamente es cuestionada.

La cantante Britney Spears tomó a mal que la policía fuera a su casa tras una serie de llamadas que recibieron por parte de sus fans.

Britney a través de Twitter escribió un mensaje dedicado a sus seguidores, a quienes les pide que respeten su privacidad.

"Amo y adoro a mis fans, pero esta vez las cosas fueron un poco demasiado lejos y mi privacidad fue invadida", se lee en el inicio de su mensaje.

Lamentó que de nuevo lo ocurrido saliera en los medios de comunicación, y ahí la retrataran de manera injusta.

"Me sentí como si me estuvieran engañando y acosando, el incidente llegó a las noticias y los medios me retrataron una vez más de manera pobre e injusta".

Finalmente, la estadounidense de 41 años externó que desea que su público respete su privacidad.

"Espero sinceramente que el público y mis fans, por quienes me preocupo tanto, puedan respetar mi privacidad en el futuro".