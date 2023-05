'México vive de sus mejores momentos'

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que el momento de bienestar y económico que está viviendo México es uno de los mejores en su historia, gracias a la Cuarta Transformación y al Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

"La esencia de lo que representa quienes somos parte de la Cuarta Transformación, es que la inversión pública está orientada a la mejora de las condiciones de vida. Si no está orientada al bienestar, a la soberanía, al desarrollo del país pensando siempre en los que menos tienen, entonces difícilmente puede ser construida como una inversión estratégica para el bienestar (…) Y, por otro lado, nosotros concebimos la inversión privada, por supuesto, abiertos a la inversión siempre que no esté asociada a un proceso de corrupción como ocurría mucho en el pasado, pero que esté vinculada también con el bienestar. Y por eso, la estabilidad económica que hay hoy en el país tiene que ver, no solamente con la disciplina financiera que ha establecido y alcanzado el Presidente López Obrador, con el no endeudamiento, sino tiene que ver con dos cosas fundamentales: uno, impulsar la economía desde abajo, con los diversos programas sociales que hoy tiene el mercado interno con un potencial enorme que no existía antes, en donde la gente directamente es la beneficiaria, y en particular la que menos tiene, del recurso y del presupuesto público. Y la otra que es fundamental, es que las inversiones están pensadas estratégicamente", expresó.

Claudia Sheinbaum comentó que las inversiones públicas y privadas en el país deben estar orientadas al bienestar de los mexicanos y a crear programas sociales que permitan mejorar su calidad de vida.